Ukraina wyeksportuje w najbliższym sezonie ok. 35 mln ton zbóż i oleistych

Jak informuje portal UkrAgroConsult, analitycy prognozują ukraiński eksport zbóż i roślin oleistych w 2022/2023 roku na poziomie 35 mln ton. Jednak są pewne warunki, aby tak się stało.

Takiego eksportu należy się spodziewać tylko wtedy, gdy Ukraina (z blokadą portów czarnomorskich) będzie w stanie zwiększyć przepustowość innych kierunków logistycznych, w tym przejazdów kolejowych na granicach z krajami UE – mówią analitycy Ukraińskiego Stowarzyszenia Zbożowego cytowani przez UkrAgroConsult.

– Dzisiaj przepustowość tras alternatywnych wynosi 600 000 ton miesięcznie. Obecne działąnia rządu i społeczeństwa w zakresie logistyki i eksportu pozwalają na zwiększenie przepustowości do 2 mln ton miesięcznie (wobec ponad 5 mln ton drogą morską, przyp. red.). Aby osiągnąć poziom eksportu 35 mln ton zbóż i roślin oleistych rocznie, konieczne jest dalsze zwiększenie przerobu na granicach UE do 3 mln ton miesięcznie – informuje stowarzyszenie.

Ukraina zachowa wystarczające rezerwy zboża. Jednak inne kraje nie otrzymają znacznej ilości zboża z Ukrainy z powodu rosyjskiej inwazji. Według ONZ może to spowodować głód w wielu krajach świata.

Tradycyjnie Ukraina eksportuje ok. 30-35 proc. zboża do krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, 30-35 proc. do krajów Azji Południowej i Południowo-Wschodniej oraz ok. 35-40 proc. do Europy.

Źródło: UkrAgroConsult