Ukraina przyjmuje unijne standardy bezpieczeństwa żywności

Za 6 lat ukraińska żywność będzie spełniać unijne standardy bezpieczeństwa, ukraińscy rolnicy będą otrzymywać pieniądze z agencji płatniczej na wzór polskiej ARiMR, ukraińskie rolnictwo zadowoli zwolenników ochrony klimatu. Unijni konsumenci nie będą mieli powodu by nie kupować żywności z Ukrainy a unijni politycy – by narzucać Ukrainie okresy przejściowe.

Jeszcze nie rozpoczęły się negocjacje akcesyjne pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską, a ukraińskie Ministerstwo Polityki Agrarnej i Żywności już przyjęło strategiczny dokument dotyczący rozwoju rolnictwa, który jako żywo jest odbiciem strategii przyjmowanych przez państwa Unii Europejskiej – Strategię Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich z terminem realizacji do 2030 r.

Ukraińska Strategia Rozwoju Rolnictwa zawiera 7 celów strategicznych.

Cel 1. Reforma instytucji państwowych sektora rolnego zgodnie ze wspólną polityką rolną Unii Europejskiej. Utworzenie agencji płatniczej odpowiedzialnej za przekazywanie środków finansowych rolnikom.

Cel 2. Przyjęcie kompleksowej unijnej polityki bezpieczeństwa żywności i standardów kontroli w zakresie środków sanitarnych i fitosanitarnych (SPS), które są w pełni zharmonizowane z wymogami UE.

Cel 3. Zapewnienie stabilności sektora rolnego poprzez utrzymanie stabilnych i godziwych dochodów producentów, zwiększenie ich konkurencyjności. Realizowane będą programy wsparcia płynności, gwarancji państwowych, dotacji.

Cel 4. Utworzenie publicznego geoportalu, zawierającego dane o gruntach rolnych i sposobie ich użytkowania. Jednym z zadań geoportalu będzie wsparcie zrównoważonego rolnictwa i efektywne wykorzystanie gleby, powietrza i wody, w tym poprzez zmniejszenie zależności od chemikaliów.

Cel 5. Rolnictwo zorientowane na klimat: zwiększenie dostępności wody do nawadniania, wsparcie produkcji organicznej, biogospodarki o obiegu zamkniętym i bioenergii. Działania będą miały także na celu zapobieganie utracie różnorodności biologicznej, poprawę usług ekosystemowych oraz ochronę siedlisk i krajobrazów. Wdrożenie uproszczonej rejestracji nasion, przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się nasion GMO poza katalogami nasion UE.

Cel 6. Modernizacja sektora rolnego: rozwój przetwórstwa, innowacyjność, cyfryzacja i wymiana wiedzy. Przewiduje się wspieranie rozwoju przedsiębiorstw przetwórczych, poprawę dostępu do badań i innowacji. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej i doradztwa rolniczego, cyfryzacja przemysłu.

Cel 7. Tworzenie warunków dla rozwoju obszarów wiejskich. Wsparcie młodych rolników, rozwój przedsiębiorczości kobiet, rozwój infrastruktury, w tym cyfrowej.

Rząd Ukrainy planuje do końca roku 2024 zatwierdzić Strategię Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Cele Strategii mają zostać osiągnięte do 2030 r.

Ukraina i ukraińskie rolnictwo mają wsparcie różnych międzynarodowych funduszy i budżetów prywatnych korporacji. Nie ma powodu by sądzić, że Ukraina nie osiągnie do roku 2030 celów określonych w Strategii Rozwoju Rolnictwa. Jeśli tak dalej pójdzie, po przyjęciu do UE Ukraina będzie od razu pełnoprawnym członkiem Wspólnoty, bez jakichkolwiek okresów przejściowych.

Na przygotowanie się do bezpośredniego zwarcia zostało niewiele czasu.

źródło: agroconf