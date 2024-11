Ukraina prowadzi ekspansję na światowe rynki żywności i chce zniesienia ograniczeń w eksporcie

Szef ukraińskiego Państwowego Urzędu ds. Produkcji i Obsługi Konsumentów Serhij Tkaczuk poinformował, że Ukraina ma już dostęp do eksportu produktów rolnych na 340 kierunkach handlowych a w ciągu najbliższych pięciu lat planowane jest otwarcie kolejnych 240.

Do 2030 roku Ukraina będzie na 580 rynkach

Ukraina aktywnie zdobywa kolejne światowe rynki, eksportując na nie swoje produkty rolne.

– Jesteśmy jednym z kluczowych graczy w państwie odpowiedzialnym za procesy otwierania nowych rynków: współpracujemy z ponad 60 krajami w zakresie produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. W ciągu pięciu lat planuje się otwarcie 240 nowych rynków – powiedział szef ukraińskiego Państwowego Urzędu ds. Produkcji i Obsługi Konsumentów Serhij Tkaczuk cytowany przez Latifundist.

Ukraina dostosowuje się do UE

Równocześnie z ekspansją handlową Ukraina dostosowuje do wymagań Unii Europejskiej swoje standardy dotyczące bezpieczeństwa żywności, polityki weterynaryjnej i fitosanitarnej – obszar ten stanowi ok. 19% ogółu wymagań UE wobec Ukrainy. Nie zmienia to faktu, że Ukraińcy nie zamierzają podporządkować się w pełni.

Ukraina chce zniesienia ograniczeń w eksporcie

– Realizacja wymagań UE wobec Ukrainy jest obecnie jednym z priorytetów. Ale jednocześnie ważna jest dla nas obrona naszych interesów – przede wszystkim interesów ukraińskiego biznesu. Do bieżących zadań należy w szczególności utrzymanie stabilnego handlu z krajami partnerskimi, usuwanie barier uniemożliwiających eksport, zniesienie ograniczeń w eksporcie niektórych rodzajów produktów oraz uproszczenie procedur certyfikacji i tranzytu – powiedział Serhij Tkaczuk.