Ukraina prosi największych importerów o wprowadzenie embarga na rosyjskie zboża

Ukraina oficjalnie zwróciła się do państw będących czołowymi importerami rosyjskiego zboża z prośbą o nałożenie embarga lub znaczne ograniczenie zakupów z Rosji, argumentując, że pieniądze ze sprzedaży zboża przeznaczane są na cele militarne.

Ponadto stowarzyszenia spożywcze Ukrainy wystąpiły z apelem do międzynarodowych organizacji branżowych z prośbą o ograniczenie eksportu żywności do Rosji i wykluczenie tego kraju z międzynarodowych związków branżowych.

– Ukraina została poddana bezprecedensowemu atakowi militarnemu we współczesnym świecie przez Federację Rosyjską. Nasz kraj dzielnie się broni, każdy człowiek w kraju jest w to zaangażowany […]. Prosimy Was, naszych partnerów międzynarodowych, abyście stali się częścią świadomego świata, który walczy z mordercami ludności cywilnej […]. – czytamy w apelu.

Apel zawiera też prośbę o zaniechanie dostaw do Rosji środków do produkcji, w tym m.in. środków ochrony roślin, maszyn i części rolniczych i nawozów.

Źródło: APK Inform