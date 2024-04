Ukraina na potęgę eksportuje oleje do Unii Europejskiej

Wg danych Komisji Europejskiej od początku sezonu do 27 marca kraje Unii Europejskiej zaimportowały łącznie 5,23 mln ton olejów roślinnych. To o 1% więcej niż w analogicznym okresie zeszłego sezonu. Ponad 2 mln ton olejów pochodziło z Ukrainy.

– Import oleju słonecznikowego w raportowanym okresie wzrósł o 41% do 1,9 mln ton; oleju sojowego o 12% do 421,9 tys. ton; oleju rzepakowego o 8% do 362,7 tys. ton. W tym samym czasie dostawy oleju palmowego spadły o 18%, do 2,53 mln ton – informuje OleoSkop.

Jeśli chodzi o olej palmowy, najwięcej zaimportowano z Indonezji – 828,94 tys. ton. Z Ukrainy najwięcej zaimportowano oleju słonecznikowego – 1,78 mln ton, sojowego – 168,8 tys. i rzepakowego – 127,5 tys. ton.

We wspomnianym okresie ograniczono natomiast import nasion oleistych o 21% do 13,83 mln ton.