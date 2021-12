Ukraina może wprowadzić ograniczenie eksportu pszenicy

Jak podaje Reuters, Ukraina rozważa ograniczenie eksportu pszenicy konsumpcyjnej w pierwszej połowie 2022 roku. Chodzi o zabezpieczenie rynku wewnętrznego. Decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta w połowie stycznia.

Bardzo dynamiczny eksport w obliczu wysokich cen zdaniem urzędników państwowych wpłynie na wzrost cen w kraju, co dodatkowo wpłynie na wzrost wysokiej już inflacji, która we wrześniu osiągnęła 11 proc. i ma się utrzymać na podobnym poziomie.

Ukraińskie Stowarzyszenie Producentów Mąki poinformowało w liście do rządu w zeszłym miesiącu, że jakikolwiek niedobór pszenicy konsumpcyjnej może znacząco wpłynąć na ceny mąki i produktów mącznych w kraju – informuje Reuters.

Tempo eksportu pszenicy na Ukrainie jest wyjątkowo wysokie, wyeksportowano już bowiem 15,6 mln ton tego zboża, a więc aż o 27 proc. więcej niż w rok temu o tej porze. Dodatkowo podobne ograniczenia wprowadziła już Rosja, zatem ukraińskie zboże jest jeszcze bardziej rozchwytywane.

Rosja, gdzie inflacja utrzymuje się na poziomie zbliżonym do najwyższego od sześciu lat, ograniczyła wielkość swojego kontyngentu na eksport pszenicy od 15 lutego do 30 czerwca i zapowiedziała, że ​​zmieni formułę podatku od eksportu pszenicy jako gwarancji bezpieczeństwa na wypadek gwałtownego wzrostu w cenach światowych. Nie jest to jednak jedyne państwo, które podejmuje środki interwencyjne w obliczu wzrostu cen żywności, bowiem podobne podejmuje także Argentyna: