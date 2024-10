Ukraina już intensywnie eksportuje kukurydzę. Wilgotność na polu zaledwie 12-14%

Jak podaje serwis UkrAgroConsult, wrześniowy eksport ukraińskiej kukurydzy wyniósł 428 tys. ton. Co prawda jest to mniej niż w analogicznych okresach 2022 i 2023 roku, jednak prawie trzykrotnie więcej niż średnia z lat 2017-2021 wynosząca 155 tys. ton.

Do 3 października na Ukrainie zebrano 37% powierzchni kukurydzy na ziarno ze średnim plonem na poziomie 5,16 t/ha. To mniej niż w zeszłym roku (5,46 t/ha), jednak średnia powinna się poprawiać wraz z postępem żniw na północy. Dotychczas średnia wilgotność ziarna jest bardzo niska i wynosi 12-14%; to bez wątpienia pozwoli zaoszczędzić na suszeniu ziarna.

Tegoroczne ukraińskie zbiory kukurydzy szacowane są na ok. 26 mln ton. Jak na razie głównym kierunkiem eksportowym jest Unia Europejska, a najwięcej ziarna trafiło do Włoch, Belgii i Holandii oraz do Grecji. W okresie od lipca do września połowa unijnego importu pochodziła z Ukrainy.