Ukraina i Australia zalewają Europę rzepakiem

Jak podaje serwis e-WGT za danymi Komisji Europejskiej, kraje Unii Europejskiej sprowadziły w sezonie 2022/2023 już 4,2 mln ton rzepaku, co stanowi wzrost aż o 47 proc. rok do roku.

– Głównym dostawcą nasion pozostała Ukraina – 2,54 mln ton, z udziałem 60 proc. w całości dostaw. Drugim co do wielkości eksporterem rzepaku do UE jest Australia – 1,38 mln ton (32 proc.), trzecim Kanada – 0,19 mln ton (5 proc.) – informuje e-WGT.

Taki stan rzeczy odbija się rzecz jasna na cenach, które startują już od zaledwie 2200 zł/t.

Z kolei o wiele niższy jest w tym sezonie import soi, który na chwilę obecną wynosi 5,97 mln ton wobec 7,12 mln ton o tej samej porze zeszłego roku. Najwięcej soi UE sprowadza z USA – 2,92 mln ton, 49 proc., z Brazylii – 1,76 mln ton, 30 proc. i z Ukrainy – 0,57 mln ton, 10 proc. Zwiększył się także import nasion słonecznika – do 1,28 mln ton, czyli o 0,3 mln ton więcej niż w zeszłym sezonie. Najwięcej pochodzi oczywiście z Ukrainy, bo aż 88 proc.