Ukraina dynamicznie rozwija przetwórstwo surowców rolnych. To nie jest dla nas dobra wiadomość 

W obliczu zalewającej Polskę powodzi surowców z Ukrainy polscy eksperci szukali szansy dla polskiego sektora rolnego w przetwórstwie tych surowców. Ukraina do tej pory koncentrowała się na produkcji pierwotnej, opłacalnej przy tanim eksporcie z portów Morza Czarnego, ale dobrze wie, że prawdziwe pieniądze zarabia się na produkcie gotowym do spożycia.

Gabinet Ministrów Ukrainy 30 maja wpisał do Rejestru Parków Przemysłowych kolejne kompleksy: Tyaczowskie parki przemysłowe na Zakarpaciu i Śmiła w obwodzie czerkaskim. Łączna liczba nowych stanowisk pracy, które mają powstać na terenie obu parków przemysłowych, przekracza 6 tys. – informuje ukraiński Portal Rządowy . W parku Śmiła, zlokalizowanym na obszarze 61,32 ha, gdzie zatrudnienie znajdzie ok. 3 tys. osób, odbywać się będzie przetwórstwo produktów rolnych, planowana jest także produkcja urządzeń dla podzespołów i urządzeń dla elektrowni wiatrowych i słonecznych, urządzeń do magazynowania wyprodukowanej energii w zakładach do produkcji biometanu jako czystego źródła energii.

– Rozwój parków przemysłowych jest ważnym elementem polityki gospodarczej wspierania ukraińskich producentów w ramach programu Made in Ukraine” – mówi wiceminister gospodarki Witalij Kindrativ. – Nowe parki przemysłowe, które zostały dziś wpisane do rejestru, przyczynią się do rozwoju priorytetowych branż, co stanie się lokomotywą ożywienia ukraińskiej gospodarki.

Oficjalne negocjacje w sprawie akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej mają rozpocząć się już w czerwcu tego roku, jeszcze przed objęciem przez Węgry prezydencji w UE. Jak widać, gdy Ukraina stanie się już członkiem Unii, nie będzie w niej “kopciuszkiem” – oczywiste jest, że rozwijając swój przemysł Ukraińcy kupują najnowsze maszyny i stosują najnowsze technologie, więc “na wejściu” są dużo nowocześniejsi niż np. polskie zakłady produkujące żywność.

Nie będziemy w stanie konkurować z Ukrainą ani w produkcji pierwotnej, prawdopodobnie nie będziemy też konkurencyjni w przetwórstwie produktów rolnych. W oficjalnym języku nazywa się to “dużym wyzwaniem”…