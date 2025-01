Ukraina chce 10-letniego okresu przejściowego. Pośpieszne wdrażanie norm UE zniszczy ukraińskich rolników

Zgoda: wprowadzanie unijnych norm produkcji rolnej bez okresów przejściowych jest finansowym zabójstwem rolnictwa. My, w Europie, musimy przez to przechodzić – nie mamy komfortu zaplanowania z 10. letnim wyprzedzeniem wprowadzenia takiej czy innej kolejnej normy czy wymogu.

To doskonała wiadomość dla europejskich rolników – skoro Ukraińcy sami tego chcą, żądajmy od UE, by przyjmując Ukrainę do Wspólnoty ustaliła minimum 10. letni okres przejściowy na swobodny dostęp ukraińskich produktów rolno-spożywczych do unijnego rynku.