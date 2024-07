Ukradł ciągnik, aby pojechać nim na zakupy

Do nietypowego zdarzenia doszło w Pilawie w woj. mazowieckim, gdzie nietrzeźwy, pozbawiony prawa do kierowania pojazdem 31-letni mężczyzna ukradł ciągnik rolniczy, aby udać się nim na zakupy.

Incydent miał miejsce 10 lipca. – Przed godz. 23 policjanci z Pilawy zostali skierowani na interwencję do jednej z miejscowości w gminie, gdzie według zgłoszenia miało dojść do kradzieży ciągnika rolniczego wartego 15 tys. zł. Zgłaszający znali sprawcę i jechali za nim. Kiedy patrol dotarł na miejsce okazało się jednak, że sprawca porzucił pojazd i uciekł pieszo. Funkcjonariusze odnaleźli go w innej miejscowości – informuje KPP w Garwolinie.

Ciągnik został ukradziony z garażu; funkcjonariusze ustalili, że sprawca uszkodził kłódki zabezpieczające drzwi i odjechał. Tłumaczył, że zrobił to, aby pojechać na zakupy.

Za zabór pojazdu mechanicznego w celu krótkotrwałego użycia grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.