Ujednolicić przepisy dotyczące rejestracji środków ochrony roślin

Lubelska izba Rolnicza postuluje o podjęcie działań mających na celu ujednolicenie i uproszczenie procedur dopuszczania środków ochrony roślin do wykorzystania w produkcji rolniczej. Mając na uwadze jednolity charakter przepisów Unii Europejskiej i krajów członkowskich uzasadnione jest ujednolicenie zasad dotyczących dopuszczenia ich do produkcji rolniczej.

W ocenie LIR obecnie obowiązujący stan prawny w zakresie uzyskiwania dopuszczenia danych preparatów do produkcji rolniczej jest nazbyt rozbudowany i kosztowny. W konsekwencji prowadzi to jedynie do podnoszenia całkowitych kosztów wdrażania środków ochrony roślin do sprzedaży, które w konsekwencji i tak ponoszą rolnicy.

– Istniejące różnice w uregulowaniach prawnych krajów członkowskich UE, jak i same uregulowania obowiązujące w Polsce prowadzą jedynie do obniżenia konkurencyjności rynków rolniczych, co w konsekwencji powoduje, że pula dopuszczonych środków ochrony roślin jest znacznie ograniczona. Szczególnie bulwersujący jest fakt funkcjonowania w obrocie środkami ochrony roślin produktów różniących się często jedynie nazwą handlową i producentem wprowadzającym dany preparat na rynek. Do tej grupy najczęściej możemy zaliczyć środki ochrony roślin zawierające sprawdzone i popularne w produkcji rolniczej substancje aktywne, które posiadają dopuszczenie do wielu rodzajów upraw. W konkretnych przypadkach koncerny chemiczne w celu ograniczania kosztownych procedur uzyskania dopuszczenia najczęściej decydują się na uzyskanie pozwolenia na jeden rodzaj uprawy. Rynek chemiczny liczy na stosunkowo wysoką świadomość rolników w tej materii – mówi Piotr Burek, prezes LIR

Ponadto, jak podkreśla samorząd rolniczy, całkowicie zapomniano tu o problemach, jakie pojawiają się coraz częściej w prowadzeniu prawidłowej ewidencji zabiegów ochrony chemicznej upraw, pozwalając tym samym na pogłębianie „papierowej fikcji”. Zdaniem LIR takie rygorystyczne uregulowania prawne prowadzą do upowszechniania i utrwalania się patologicznych praktyk, do których są zmuszani rolnicy.

– Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej uznaje za uzasadnione konieczność rozszerzenia puli środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w produkcji rolniczej. W tym celu proponuje się, aby podjęto działania legislacyjne mające na celu zmiany zasad dopuszczania do stosowania środków ochrony roślin, polegających na ujednoliceniu uregulowań prawnych w tym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zaproponowane zmiany powinny pozwolić na rozszerzenie puli środków ochrony roślin produkcji rolniczej co wpłynie na obniżenie kosztów produkcji przy poziomu ochrony upraw – podsumowuje prezes LIR .

