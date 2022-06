UE: Rosja ponosi odpowiedzialność za światowy kryzys żywnościowy. Ukraina i Mołdawia państwami kandydującymi

Zdaniem Rady Unii Europejskiej Rosja ponosi wyłączną odpowiedzialność za wywołanie kryzysu bezpieczeństwa żywnościowego na świecie.

– Ponieważ Rosja używa żywności jako broni w swojej wojnie przeciwko Ukrainie, ponosi wyłączną odpowiedzialność za światowy kryzys bezpieczeństwa żywnościowego, który spowodowała. Rada Europejska wzywa Rosję do natychmiastowego zaprzestania ataków na infrastrukturę rolniczą i usuwania zapasów zboża, a także do odblokowania Morza Czarnego, w szczególności portu w Odessie, tak by umożliwić wywóz zbóż i operacje żeglugi handlowej. Rada Europejska popiera wysiłki podejmowane w tym celu przez Sekretarza Generalnego ONZ. Rada Europejska podkreśla, że sankcje UE przeciwko Rosji dopuszczają swobodny przepływ produktów rolnych i spożywczych oraz dostarczanie pomocy humanitarnej – czytamy w konkluzji opublikowanej wczoraj przez Radę UE.

Poprzez blokadę ukraińskich portów z Ukrainy nie można wydostać ok. 20 mln ton zboża.

Jednocześnie Rada UE przyznała Ukrainie i Mołdawii status państw kandydujących do Unii Europejskiej oraz wyraziła się przychylnie o przyznaniu statusu państwa kandydującego Gruzji, “gdy Gruzja zajmie się priorytetami określonymi w opinii Komisji w sprawie wniosku tego kraju o członkostwo”.