UE liderem w globalnym handlu rolno-spożywczym

Unia Europejska umocniła się na pozycji największego eksportera i importera produktów rolno – spożywczych. Wywóz produktów rolno-spożywczych w UE osiągnął w 2017 r. 138 mld EUR, co stanowi roczny wzrost o 5,1%. Przy imporcie o wartości 117 miliardów euro UE ma nadwyżkę w obrotach handlowych w wysokości 21 miliardów euro w handlu rolno-spożywczym, zgodnie z opublikowanym dzisiaj raportem o rocznym handlu rolno-spożywczym z 2017 roku.

Całkowita produkcja sektora rolnego UE szacowana jest na 427 miliardów euro w 2017 r. Łańcuch przetwórstwa żywności stanowi 7,5% zatrudnienia i 3,7% całkowitej wartości dodanej w UE. Udział eksportu w łańcuchu wartości produkcji stale rośnie i jako taki eksport jest motorem wzrostu zatrudnienia i wzrostu w europejskim sektorze rolno-spożywczym.

– Sukces handlu produktami rolnymi jest wyraźnie powiązany z reformami WPR, które pozwalają producentom unijnym być konkurencyjnymi na rynkach międzynarodowych, ale także dzięki światowej renomie produktów UE jako bezpieczne, produkowane w sposób zrównoważony, pożywne i wysokiej jakości. Nasz ambitny program w zakresie handlu – z ostatnimi sukcesami w negocjacjach z Kanadą, Japonią i Meksykiem – pomaga rolnikom i producentom żywności w UE w pełnym wykorzystaniu możliwości rynków międzynarodowych, uznając jednocześnie potrzebę zabezpieczenia dla bardziej wrażliwych sektorów – mówi Phil Hogan, unijny komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Jak podaje Komisja Europejska, wzrósł eksport UE do Stanów Zjednoczonych, Chin, Szwajcarii, Rosji i Japonii. Komisja poczyniła również ostatnie postępy w zakresie licznych dwustronnych negocjacji handlowych, a tym samym otworzyła nowe rynki dla unijnych produktów rolno-spożywczych. We wrześniu 2017 r. zastosowano tymczasowo kompleksową umowę gospodarczą i handlową (CETA) z Kanadą. UE i Japonia osiągnęły porozumienie, będące obecnie w trakcie ratyfikacji, dotyczące umowy o partnerstwie gospodarczym w grudniu 2017 roku z wieloma korzyściami dla europejskiego sektora rolno-spożywczego.

Komisja pomaga także eksporterom z UE w identyfikacji możliwości eksportowych i zabezpieczaniu umów handlowych poprzez działania promocyjne i misje biznesowe wysokiego szczebla prowadzone przez komisarza Hogana. W 2017 r. i do tej pory w 2018 r. Komisarz Hogan podróżował wraz z producentami z UE do Kanady, Arabii Saudyjskiej, Iranu i Chin.

UE eksportuje szeroką gamę produktów ze wszystkich części łańcucha żywności, od towarów i innych produktów pierwotnych, przetworzonych produktów rolnych (takich jak sery i wino), po produkty wysoko przetworzonego przemysłu spożywczego, co świadczy o wszechstronności tego sektora. Sztandarowym produktem eksportowym UE są wina i wyroby spirytusowe, żywność dla niemowląt, przetwory spożywcze, czekolada i wieprzowina.

W odniesieniu do przywozu UE była w stanie zdywersyfikować swoje zaopatrzenie w ciągu ostatnich lat, przy czym udział dwóch głównych krajów pochodzenia (Brazylia i USA) zmniejszył się na korzyść innych dostawców. UE zasadniczo zaopatruje się w trzy główne typy produktów z krajów spoza UE: produkty, które nie są (lub tylko w niewielkim zakresie) wytwarzane w samej UE ze względu na warunki naturalne (takie jak owoce tropikalne, kawa itp.), produkty, które są najczęściej używane do karmienia zwierząt i produkty, które są wykorzystywane jako składnik do dalszego przetwarzania.

