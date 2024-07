UE importuje mniej rzepaku, słonecznika, kukurydzy

Komisja Europejska opublikowała ostateczne dane dotyczące importu i eksportu w roku 2023/24. Wynika z nich, że ​​kraje UE znacząco ograniczyły import rzepaku, słonecznika i kukurydzy, ale zwiększyły import oleju słonecznikowego.

Import upraw 2023/24 do UE

Według ATREA BROKERS, w roku 2023/24 w porównaniu z sezonem poprzednim import poszczególnych surowców przedstawiał się następująco:

słonecznik – spadek o 65 proc. z 2,2 mln ton do 767 tys. ton (423 tys. ton dostarczono z Mołdawii, 226 tys. ton – z Ukrainy, 52 tys. ton – z Chin, 29 tys. ton – z Turcji i 11 tys. ton – z NAS),

rzepak – spadek o 24 proc. z 7,4 do 5,6 mln ton (w tym 3,1 mln ton z Ukrainy, 1,8 mln ton z Australii, 248 tys. ton z Mołdawii, 135 tys. ton z Serbii, 120 tys. ton z Kanady),

kukurydza – spadła o 27 proc. z 26,4 do 19,3 mln ton (w tym 13,3 mln ton dostarczono z Ukrainy, 2,9 mln ton – z Brazylii, 1,2 mln ton – z Kanady),

soja – utrzymała się na poziomie 13,07 mln ton (w tym 5,9 mln ton z Brazylii, 5,3 mln ton ze Stanów Zjednoczonych, 956 tys. ton z Ukrainy, 553 tys. ton z Kanady, 130 tys. ton z Urugwaju),

śruta sojowa – spadła o 2 proc. do 15,7 mln ton (w tym 9,1 mln ton dostarczono z Brazylii, 3,7 mln ton – z Argentyny, 952 tys. ton – z USA, 527 tys. ton – z Ukrainy, 487 tys. ton – z Paragwaju) ),

olej sojowy – utrzymał się na poziomie 518 (515) tys. ton (212 tys. ton dostarczono z Ukrainy, 134 tys. ton – z Argentyny, 68 tys. ton – z Norwegii),

olej słonecznikowy – wzrósł z 1,7 do 2,8 mln ton (z czego 2,7 mln ton dostarczono z Ukrainy, 80,5 tys. ton z Serbii i 43 tys. ton z Mołdawii).

Eksport z UE

W roku 2023/24 UE wyeksportowała 31 mln ton pszenicy (31,6 mln ton w roku 2022/23), w tym 4,28 mln ton do Maroka, 3,4 mln ton do Nigerii, 2,9 mln ton do Algierii, 2 mln ton do Chin i 1,5 mln ton do Egiptu.

Należy zaznaczyć, że UE pozostaje głównym rynkiem zbytu ukraińskich produktów rolnych i w nowym sezonie można spodziewać się wzrostu dostaw oleju słonecznikowego, rzepaku i kukurydzy.