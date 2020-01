Udany rok na rynku przyczep rolniczych

W 2019 roku zarejestrowano w Polsce 5370 nowych przyczep rolniczych. To o niemal 8% więcej niż przed rokiem. Liczba rejestracji w grudniu wyniosła 418 i była o 14,5% wyższa niż w listopadzie. Wzrosła także o 21% w stosunku do grudnia 2018 roku.

– Rok 2019 był trzecim z rzędu rokiem wzrostu na rynku przyczep rolniczych. Koniunktura sprzyjała w największym stopniu producentom średniej wielkości. Większość z nich zwiększyła w ciągu ostatnich 12 miesięcy swoje udziały rynkowe. W tym samym czasie udział rynkowy lidera zmniejszył się z 46% do 42,10% – mówi Tomasz Rybak z firmy Martin & Jacob.

Najpopularniejsze marki

Najwięcej z zarejestrowanych w grudniu przyczep wyprodukowanych zostało przez Pronar. Logo tej marki znalazło się na 174 nowych tablicach rejestracyjnych. To o 19% więcej niż

w listopadzie oraz o 21% więcej niż w grudniu 2018. Drugą pozycję – z liczbą 54 rejestracji – zajął Metal-Fach. Producent z Sokółki poprawił swój wynik zarówno w stosunku do listopada (o 4%), jak i analogicznego okresu w 2018 (wzrost o 6%). Trzecią najpopularniejszą w grudniu marką ponownie został Metaltech z 42 rejestracjami nowych przyczep. Oznacza to 20% wzrost w stosunku do listopada, a także 56% wzrost względem grudnia 2018 roku.

W skali całego roku 2019, najwięcej przyczep sprzedały Pronar (2261), Metal-Fach (675)

i Wielton (482).

Główne kategorie tonażowe

Podobnie jak w ubiegłym miesiącu, największym powodzeniem cieszyły się przyczepy o ładowności 10-13 ton. W grudniu zarejestrowano ich 112 – o 26% więcej niż w listopadzie oraz o 13% więcej niż w grudniu poprzedniego roku. Wyraźnie wzrosło także zainteresowanie mniejszymi przyczepami o ładowności 8-9 ton, do których wydano w minionym miesiącu 54 tablice rejestracyjne. To o 50% więcej niż w listopadzie i aż 125% więcej niż w grudniu 2018. Na trzeciej pozycji znalazły się przyczepy o ładowności 13-17 ton (48 rejestracji). Popyt na nie zmniejszył się o 16% w stosunku do listopada, pozostał jednak większy o 2% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Sprzedaż przyczep w regionach – liderem ponownie Lubelszczyzna

Najwięcej – bo aż 72 nowe przyczepy, trafiły w grudniu do odbiorców w woj. lubelskim. Oznacza to 76% wzrost w porównaniu do listopada oraz 95% wzrost w stosunku do sytuacji sprzed 12 miesięcy. Drugim pod względem wielkości rynkiem okazało się w minionym miesiącu Mazowsze, z liczbą 48 rejestracji. To o 60% więcej niż w listopadzie oraz o 12% więcej niż przed rokiem. Na trzecim miejscu znalazła się Wielkopolska, gdzie wydano tablice do 46 nowych przyczep rolniczych. Taki wynik oznacza, że wielkopolski rynek był o 31% bardziej chłonny niż w listopadzie. Skurczył się jednak o 6% w stosunku do grudnia 2018.

*Każdorazowo gdy w materiale jest mowa o sprzedaży przyczep rolniczych, należy ją rozumieć jako sprzedaż mierzoną liczbą rejestracji.

Informacja prasowa: Martin & Jacob