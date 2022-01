Udany rok dla marki Halvetic, w planach dalsza ekspansja zagraniczna i wydajniejsza metoda produkcji

Innowacyjny środek ochrony roślin produkowany przez Ciech Sarzyna – Halvetic 180 SL – zanotował bardzo udany debiut rynkowy. Wprowadzony do sprzedaży wiosną 2021 roku produkt umocnił pozycję spółki w segmencie środków ochrony roślin opartych na glifosacie i ma aktualnie ok. 20 proc. udziałów w tej części rynku.

Jednocześnie zwiększa się liczba krajów, w których Halvetic został już zarejestrowany – poza Polską, są to: Grecja, Portugalia, Australia i Czechy. Ciech Sarzyna, największy polski producent środków ochrony roślin, pozyskał również dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na nowy projekt technologii wytwarzania tego innowacyjnego środka, która pozwoli na skrócenie czasu produkcji. Zakończenie prac badawczych i wdrożenie nowej metody planowane jest na 2023 rok.

Halvetic 180 SL to środek ochrony roślin przed chwastami, który powstał w oparciu o innowacyjną technologię BGT (Better Glyphosate Technology), zarejestrowaną w Polsce przez Ciech Sarzyna w lutym ubiegłego roku. Pozwala ona na utrzymanie dotychczasowej skuteczności produktu przy obniżeniu dawki substancji aktywnej na hektar o połowę w porównaniu do istniejącego standardu rynkowego. To przełom na światowym rynku formulacji glifosatu, a jednocześnie odpowiedź Grupy Ciech na wyzwania związane z transformacją rolnictwa w kierunku bardziej zrównoważonym. Efektywność innowacyjnej technologii BGT potwierdzają liczne badania – przeprowadzone zarówno w warunkach polskich, jak i europejskich.

– Halvetic został bardzo dobrze przyjęty przez rynek, o czym świadczą zarówno sygnały od klientów, jak i twarde dane liczbowe. Aktualnie trwają procesy rejestracyjne produktu poza granicami Polski, które mamy rozpisane na kilka następnych lat. W ekspansji na rynku krajowym, a także zagranicznym, wspomóc ma nas właśnie opracowywana, nowa, bardziej wydajna technologia produkcji – mówi Wojciech Babski, Prezes Zarządu Ciech Sarzyna i szef biznesu Agro w Grupie Ciech.

Projekt, w ramach którego opracowana zostanie nowa metoda produkcji, otrzymał maksymalną liczbę punktów w konkursie organizowanym przez NCBiR. Pozyskane dofinansowanie wyniosło 6 mln zł, a wartość całego projektu to blisko 15 mln zł. Umowa na jego realizację została podpisana pod koniec września 2021 roku. Źródłem dofinansowania są środki pochodzące z Unii Europejskiej, pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Zakończenie prac badawczych i rozpoczęcie produkcji nową metodą jest przewidziane na 2023 rok.

Halvetic wytwarzany jest w podkarpackiej fabryce środków ochrony roślin Ciech w Nowej Sarzynie. Jego sprzedaż na polskim rynku trwa od maja 2021 roku, a spółka wykorzystuje do niej rozległą, liczącą 1000 punktów sprzedaży, sieć dystrybucji oraz współpracę z 30 dystrybutorami.

Równolegle Ciech Sarzyna prowadzi procesy rejestracyjne w kolejnych krajach europejskich. Docelowo Halvetic, jako marka globalna Ciech, ma trafić do kilkunastu krajów Europy, Australii, a w przyszłości – także do Ameryki Północnej i Południowej. Analizy rynkowe wskazują, że wielkość rynku glifosatu w przypadku Europy to ok. 300 mln dolarów, Australii – 200 mln dolarów, a dla obu Ameryk – łącznie nawet 3 mld dolarów.

Halvetic jest herbicydem nieselektywnym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania bardzo szerokiego spektrum jednoliściennych oraz dwuliściennych chwastów jednorocznych i wieloletnich. Dedykowany jest dla rolników ceniących szybką i trwałą skuteczność chwastobójczą, przy zachowaniu większej dbałości o środowisko. Produkt jest niezawodny w działaniu – jego skuteczność jest niezmienna nawet przy użyciu twardej wody i w warunkach wywołujących stres roślinny. Produkt skutecznie walczy z wieloma chwastami, może być stosowany po zbiorach po różnych uprawach i na ścierniskach, do przedwschodowego zwalczania chwastów w kukurydzy, w sadach oraz na terenach nieużytkowanych rolniczo.