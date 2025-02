Ubiegły tydzień przyniósł niewielkie wzrosty cen. Ceny pszenicy i rzepaku na giełdzie MATIF 10.02.2025

Piątkowy handel na giełdach towarowych w Europie i w USA przyniósł mieszane zamknięcie, ale pomimo tego patrząc tydzień do tygodnia notowania zarówno pszenicy jak i rzepaku zamknęły się na plusie.

Cena marcowego kontraktu na pszenicę na giełdzie Matif wzrosła o 0,75 EUR/t do poziomu 234,75 EUR/t, co dało tygodniowy wzrost o 2,75 EUR/t (1,2%). Na giełdach w USA pszenica zamknęła się jednak przed weekendem słabiej i marcowe kontrakty terminowe na giełdzie CBoT spadły o 5 centów do poziomu 582,75 centów/buszel (207 EUR/t), co sprawiło, że tygodniowy zysk spadł do 23,25 centów (4,2%).

Nastroje dobre, ale euforii nie ma

Piątkowa realizacja zysków spowodowała straty na CBoT, ale mimo to nastrój na rynku pszenicy pozostaje pozytywny, choć nie ma powodów do euforii w obliczu ogólnej niepewności politycznej i słabego popytu eksportowego. Widmo potencjalnych konfliktów handlowych już obciąża gospodarkę światową i handlowcy obawiają się, że może to doprowadzić do zmniejszenia wolumenu pszenicy będącej przedmiotem międzynarodowego handlu.

Z drugiej strony globalne zapasy końcowe, które od lat maleją , oraz niepewne perspektywy zbiorów w Rosji i na Ukrainie mają efekt stabilizujący. W Rosji kontyngent eksportowy wejdzie w życie 16 lutego, co spowoduje zmniejszenie miesięcznych dostaw o połowę w porównaniu z pierwszą połową roku obrotowego 2024/25.

Rzepak nie był w stanie wykorzystać sprzyjających warunków

Majowy kontrakt na rzepak na giełdzie Matif stracił w piątek 6,25 EUR/t spadając do poziomu 516,50 EUR/t co sprawiło, że tygodniowe saldo pozostało na niewielkim plusie wynoszącym 1 EUR (0,2%). Ceny soi i śruty sojowej również spadły przed weekendem, natomiast ceny oleju sojowego wzrosły. Marcowy kontrakt na soję na CBoT zamknął sesję ze stratą 11 centów, na poziomie 1049,5 centów/buszel (373 EUR/t). W porównaniu z poprzednim tygodniem jest to wzrost o 7,5 centa (0,7%).

Można tutaj zauważyć, że europejski rynek rzepaku nadal znajduje się w stagnacji, ponieważ kontrakty na rzepak przez ponad 3 miesiące zasadniczo poruszają się w trendzie bocznym, choć od czasu do czasu pojawiają się wahania w górę i w dół.

Rynek rzepaku wspierany jest przez rosnące ceny olejów roślinnych i utrzymującą się poprawę na kanadyjskim rynku rzepaku, gdzie w piątek cena wzrosła o 6,60 CAD do najwyższego poziomu od trzech miesięcy, tj. 656,80 CAD/t na giełdzie ICE w Winnipeg, wydłużając tygodniowy wzrost do 19,70 CAD (2,9%). Optymistyczne nastroje zostały dodatkowo podsycone w piątek przez Statistics Canada, które w swoim raporcie pokazało, że zapasy rzepaku na dzień 31 grudnia osiągnęły 11,38 mln ton , co stanowi spadek o 19,2% w porównaniu z rokiem poprzednim i jest poniżej średnich oczekiwań handlowych na poziomie 11,85 mln ton.

Źródło: Statistics Canada, Kaack