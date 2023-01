Ubiegły rok przyniósł spore spadki w rejestracjach nowych ciągników

W ciągu całego 2022 roku zarejestrowano 11 727 szt. nowych ciągników. Tak jak było do przewidzenia jest to gorszy wynik niż w roku 2021 aż o 17,3 proc.

Jak informuje Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych w porównaniu do roku 2021, kiedy to zarejestrowano ponad 14 tys. nowych maszyn, spadek rejestracji wyniósł 2451 szt. i 17,3 proc. W samym grudniu zarejestrowano 1115 szt. nowych ciągników i był to czwarty tegoroczny wynik po marcu, lipcu i wrześniu.

Liderem rynku w roku 2022, co nie jest zaskoczeniem, jest marka New Holland z 1845 rejestracjami, jednakże jest to o 666 szt. mniej niż rok wcześniej. Spadek ilości rejestracji wyniósł 26,5 proc., a udziały marki New Holland w 2022 roku to 15,7 proc. – o dwa punkty procentowe mniej niż rok wcześniej.

Marka John Deere z ilością 1617 szt. zajmuje drugie miejsce i jest to wynik o 230 szt. lepszy niż w 2021 roku. John Deere jest jedyną marką z pierwszej piątki, która notuje wzrost ilości rejestracji. Ten wzrost to 16,6 proc., a udziały rynkowe John Deere to 13,8 proc., o 4 pp więcej niż przed rokiem.

Marka Kubota na trzecim miejscu notuje 1145 szt. zarejestrowanych maszyn. To 524 szt. i 31,4 proc. mniej niż rok wcześniej. Udziały tej marki za rok 2022 wynoszą 9,8 proc. – 2 pp mniej niż w 2021 roku.

Na czwartym miejscu znajduje się marka Deutz Fahr. 1071 szt. zarejestrowanych ciągników, to o 241 szt. mniej niż przed rokiem (spadek o 18,4 proc.). Deutz Fahr osiąga 9,1 proc. udziałów rynkowych. Case IH zajmuje piąte miejsce. 911 rejestracji to mniej niż przed rokiem o 71 szt. (spadek 7,2 proc.). Udziały tej marki to 7,8 proc. (wzrost o 0,8 pp).

Jeśli zaś chodzi o liderów w poszczególnych kategoriach mocy to w 2022 roku najniższych kategoriach mocy do 50 KM królowała marka Kubota. W kat. 51-70 KM liderem jest New Holland. W kat. 71- 100 KM pierwsze miejsce zajmuje marka Zetor, w kategorii 101-140 KM – Deutz Fahr. W kat. powyżej 140 KM liderem jest marka John Deere.