Ubiegły miesiąc bez większego ożywienia w eksporcie unijnej pszenicy

W konsekwencji rosyjskiej inwazji na Ukrainę zamknięte zostały porty tego kraju, a eksport zbóż został ograniczony do minimum. Taka sytuacja zmusza światowych importerów do szukania alternatywnych kierunków dostaw. Tymczasem dane KE za cztery tygodnie maja nie pokazują przyspieszenia sprzedaży eksportowej unijnej pszenicy, a wręcz przeciwnie, popyt na unijną pszenicę zmalał w stosunku do kwietnia, czy marca.

Jak informuje portal ewgt.com.pl eksport pszenicy miękkiej (poza UE) od początku tego sezonu 2021/22 (do 29-go maja) sięga teraz 24,63 mln ton i jest zbliżony do poprzedniego sezonu (w analogicznym okresie). Daje to średni wynik tygodniowy na poziomie 513 tys. ton.

Tymczasem w pierwszych czterech tygodniach maja kraje UE wyeksportowały 1,16 mln ton pszenicy miękkiej, czyli średnio po 289 tys. ton tygodniowo.

W rankingu eksporterów Francja wyprzedza teraz Rumunię, osiągając udział w całym eksporcie pszenicy miękkiej na poziomie 29,8% (7,33 mln ton) w porównaniu do 24,8% (6,10 mln ton) w przypadku Rumunii. Kolejne 3,36 mln ton wyeksportowały Niemcy i 2,85 mln ton – Bułgaria. Polska z wynikiem 1,25 mln ton (5,1% udział) zajmuje siódme miejsce za Litwą i Łotwą.

Największym odbiorcą unijnej pszenicy w tym sezonie jest Algieria, która kupiła 4,15 mln ton tego zboża, ale dostawy do tego kraju są o 1/4 mniejsze niż w analogicznym okresie sezonu 2020/21. Kolejne miejsca w śród adresatów unijnych dostaw zajmują: Egipt (2,44 mln ton), Chiny (2,13 mln ton), a następnie Nigeria (1,85 mln ton) i Maroko (1,52 mln ton).

Dużo szybsze, niż rok temu, tempo unijnego eksportu dotyczy tylko kukurydzy. W tym sezonie kraje UE wyeksportowały 5,40 mln ton tego zboża, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu. Dzięki temu o blisko 8% większy jest też eksport wszystkich zbóż, który sięga teraz 41,49 mln ton.