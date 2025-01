Ubezpieczony areał upraw, a wyliczenia ARiMR. Rolnicy alarmują: wymóg jest nierealny do zrealizowania

Wypłata ubezpieczenia za szkody w uprawach wywołane przez niekorzystne zjawiska pogodowe. Rolnicy pytają jak ustalany jest procent ubezpieczonych upraw przy rozpatrywaniu przez ARiMR wniosków o pomoc finansową?

Problem konkretnie dotyczy powierzchni upraw, która powinna być ubezpieczona w dniu wystąpienia szkody.

– Do ustalenia procentu powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym objętych ubezpieczeniem, należy brać pod uwagę wszystkie uprawy w gospodarstwie w sezonie wegetacyjnym 2024 r. (inne niż wieloletnie użytki zielone).

Pomoc pomniejsza się o 50%, jeżeli w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem do dnia 10 września 2024 r. gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczone co najmniej od jednego z ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny.

Za dzień wystąpienia szkód przyjmuje się datę wystąpienia szkód wskazaną na stronie 2 protokołu z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – podaje komunikat ARiMR.

Wyśrubowane warunki do wypłat ubezpieczenia

Jak wskazują rolnicy, powyższy wymóg jest nierealny do spełnienia. Przede wszystkim w przypadku szkód, które wystąpiły w uprawie ozimin.

Jeżeli ubezpieczenie obejmuje całą uprawę ozimin, a nie stanowi ona 50% wszystkich upraw w gospodarstwie rolnym, rodzi się problem, ponieważ pozostałe uprawy – jare, mogą zostać ubezpieczone dopiero wtedy, gdy osiągną określoną w warunkach umowy, fazę rozwojową.