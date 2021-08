Ubezpieczenie w KRUS a umowa o dzieło, umowa zlecenie i umowa o pracę – porady prawne

Zasadniczo nie ma przeszkód, aby rolnik ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podjęła dodatkowe zatrudnienie. Rodzaj umowy i wysokość miesięcznego wynagrodzenia będą decydowały o tym, czy osoba ta pozostanie jednocześnie w KRUS, czy też utraci przysługujące jej uprawnienia.

W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę każdy pracownik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu w ZUS, tracąc tym samym prawo do ubezpieczenia w KRUS.

– Inaczej wygląda sytuacja w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia. Jej zawarcie nie spowoduje (pod warunkiem spełnienia kryterium wysokości miesięcznego przychodu) utraty prawa do ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Co jednak istotne, wysokość przychodu zleceniobiorcy nie może przekroczyć wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (które w 2021 r. wynosi 2.800 zł brutto). Przekroczenie ww. progu będzie automatycznie skutkować utratą prawa do ubezpieczenia w KRUS – wyjaśnia mec. Klaudia Podgórna-Starszyk z kancelarii Krzeszewski & Partnerzy.

– Trzecią, a zarazem najbardziej korzystną (z punktu widzenia ewentualnych ograniczeń) formą zatrudnienia rolników jest umowa o dzieło. Jej zawarcie nie będzie skutkować wykluczeniem rolnika z ubezpieczenia w KRUS. Inaczej niż przy umowie zlecenia, przepisy nie przewidują w tym wypadku maksymalnego progu wynagrodzenia możliwego do uzyskania – kończy mec. Klaudia Podgórna-Starszyk z kancelarii Krzeszewski & Partnerzy.