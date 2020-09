Ubezpieczenie gospodarstw rolnych w nowej formule

Od 11 września Concordia Polska Grupa Generali wprowadziła nową wersję ubezpieczenia dla gospodarstw rolnych AGRO. Obejmuje ona obowiązkową ochronę o zakresie zgodnym z ustawą, która może zostać rozszerzona o takie rodzaje ryzyka jak zalanie, przepięcie, wandalizm czy kradzież z włamaniem.

W nowej formule ubezpieczenia jest wiele zmian oczekiwanych przez rolników – od ochrony instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, po zabezpieczenie wyłudzenia gotówki metodą “na wnuczka”. Zmiany zostały wprowadzone przez Concordię po wiosennych konsultacjach z regionalnymi doradcami.

Rolnicy wdrażają innowacyjne technologie, wykorzystują specjalistyczne maszyny i urządzenia, które mają za zadanie ułatwić im pracę i przynieść wyższe zyski. To wymaga również zmian w zakresie ochrony ubezpieczeniowej. Dlatego Concordia Polska Grupa Generali, po konsultacjach z agentami i rolnikami, wprowadziła wiele nowości w swojej ofercie.

– Nikt nie potrafi tak dobrze określić potrzeb związanych z ubezpieczeniem gospodarstw rolnych, jak sami rolnicy. Dlatego słuchamy ich opinii i reagujemy na prośby i pomysły. Wiosną przeprowadziliśmy konsultacje w kilku regionach kraju i z pomocą naszych pośredników i agentów zebraliśmy sugestie dotyczące najważniejszych zmian. Wiele z nich zostało wdrożonych do nowej formuły ubezpieczenia. Udało się przy tym zachować dotychczasowe mocne strony ochrony – mówi Sergiusz Lenhardt, Menedżer Produktu, odpowiedzialny za wdrożenie nowego AGRO w Concordii Polska Grupa Generali.

Nowe ubezpieczenie AGRO to kompleksowa ochrona gospodarstwa oparta na wieloletnim doświadczeniu Concordii. Obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika oraz budynków wchodzących w skład danego gospodarstwa. Ubezpieczenie AGRO jest dostępne w trzech wariantach: podstawowym (obowiązkowym), rozszerzonym i w pakiecie zawierającym wszystkie rodzaje ryzyka (All risks), które nie są wymienione wprost na liście wyłączeń w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

– W nowej formule już w wariancie podstawowym stałe elementy objęte są ochroną w ramach sumy ubezpieczenia budynku. Ponadto najbardziej popularne dotychczas klauzule: przepięcia, zalania, wandalizmu i stłuczenia szyb są w zakresie ubezpieczenia już od wariantu rozszerzonego. Nie trzeba więc wykupywać dodatkowych klauzul na tak popularne rodzaje ryzyka. Zakres rozszerzony można wybrać dla wszystkich możliwych przedmiotów ubezpieczenia: od budynków, przez ruchomości, sprzęt rolniczy, ziemiopłody po zwierzęta. Opcja All risks dostępna jest nie tylko przy ubezpieczaniu budynków mieszkalnych, ale również pozostałych budynków rolniczych – gospodarskich czy też inwentarskich oraz mienia: ruchomości, materiałów i zapasów, ziemiopłodów i budowli. Drugiego tak szerokiego rozwiązania nie ma na rynku – wyjaśnia Sergiusz Lenhardt.

Warto przypomnieć, że ubezpieczenie obowiązkowe zabezpiecza w przypadku podstawowych zdarzeń, m.in. od ognia, powodzi czy huraganu, którego siła jest nie mniejsza niż 24 m/s. W zakresie opisanym w ustawie brakuje jednak takich sytuacji jak: zalanie, przepięcie, wandalizm, kradzież, uderzenie pojazdu i wiele innych. Konstrukcja nowej polisy AGRO pozwala na rozszerzenie ochrony wymaganej przez przepisy o wymienione ryzyka dobrowolne.

– Obowiązkowe ubezpieczenie obejmuje dość wąski zakres ochrony, dotyczący przede wszystkim murów, instalacji i urządzeń technicznych. Często to, co znajduje się w budynku ma istotną wartość. Warto pamiętać nie tylko o zwierzętach, ale także o tym, że wyposażenie, szczególnie specjalistyczne urządzenia, mogą zostać uszkodzone podczas przepięcia. Niejednokrotnie w pobliżu budynków znajdują się również silosy, suszarnie czy też innego rodzaju budowle. Ponadto w każdym gospodarstwie są maszyny, zapasy, ziemiopłody, a w domu ruchomości: meble czy sprzęty RTV i AGD. To wszystko można i warto ubezpieczyć, bo ma istotne znaczenie dla prowadzenia działalności rolniczej oraz gospodarstwa domowego – podsumowuje Lenhardt.

Krzesimir Drozd