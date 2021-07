Tysiące litrów mleka w rowie

Nietypową interwencję podjąć musiały kilka dnia temu służby z Bielska Podlaskiego. Na pomoc wezwani zostali na drogę w pobliżu miejscowości Boćki, gdzie w rowie wylądował ciągnik siodłowy marki Volvo. Problem był jednak przede wszystkim ładunek, który przewoził jego kierowca.

– W chwili przybycia straży pożarnej na miejsce zdarzenia zastano samochód ciężarowy z przyczepą do przewozu mleka, leżący na boku w rowie drogi powiatowej. Kierujący pojazdem opuścił go przed przybyciem służb ratunkowych. Ze zbiorników wyciekło do pobliskiego rowu ok. 23 tys. litrów mleka. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Zespół Ratownictwa Medycznego przebadał kierowcę, z uwagi na brak obrażeń, pozostawił na miejscu zdarzenia – informują strażacy z Bielska.

W akcji brały udział zastępy strażackie z JRG w Bielsku Podlaskim i OSP Boćki, a także policja oraz pogotowie.

Paweł Palica