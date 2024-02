Tysiące ciągników jedzie do Poznania w ramach protestu przeciwko polityce rolnej UE

Rolnicy z Wielkopolski gromadzą się na Ogólnopolski Protest Rolników. W kilkudziesięcioosobowych grupach ciągników, z kordonem policji, zmierzają do Poznania. Organizatorzy spodziewają się kilku tysięcy protestujących.

Jak powiedział Emil Lemański, rzecznik prasowy organizacji Rola Wielkopolski,

“Rolnicy są naprawdę bardzo źli na to wszystko, co się dzieje, a oliwy do ognia dolała Ursula von der Leyen przedłużając bezcłowy handel produktami rolno-spożywczymi z Ukrainą do czerwca 2025 r.” Gospodarze z Wielkopolski żądają przede wszystkim odstąpienia od założeń Zielonego Ładu, szczególnie rezygnacji z ugorowania gruntów.

Drugi postulat to zablokowanie importu z krajów spoza UE – Ukrainy i państw Mercosur. Trzeci postulat dotyczy prawnego zagwarantowania możliwości inwestowania w rozwój rolnictwa na terenach rolnych. “Rolnicy nie będą spać spokojnie, dopóki cała WRP nie trafi do kosza” – deklaruje przedstawiciel Roli Wielkopolski.