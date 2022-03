Typy konsumpcyjne bulw ziemniaka

Bulwy ziemniaka są wykorzystywane do celów spożywczych, pastewnych i przemysłowych. W Polsce najwięcej bulw przeznacza się na cele przemysłowe (w gorzelniach, krochmalniach, przetwórstwie spożywczym).

Także duże ilości do bezpośredniego spożycia, najczęściej w formie tradycyjnej, a wiec gotowane w całości lub dodawane do zup i sałatek oraz smażone w postaci placków. W coraz większym stopniu są także przetwarzane na różnorodne produkty (frytki, chipsy, puree, pyzy, krokiety, kluski, paszteciki i wiele innych). Bulwy ziemniaka zawierają przeciętnie około 25 proc. suchej masy, w tym 12-20 proc. skrobi, około 2 proc. wartościowego białka (tuberyny), poza tym składniki mineralne (z wyraźną dominacją potasu) i witaminy (głównie C). Najwartościowsza część bulwy ziemniaka znajduje się tuż pod skórką, stąd przed gotowaniem, należy je cienko obierać lub gotować w całości (w mundurkach), poza tym pokrojone wrzucać do gotującej wody.

Odmiany jadalne różnią się typem kulinarnym, czyli przydatnością na cele spożywcze (rodzaje potraw). Wyróżnia się trzy podstawowe typy kulinarne (konsumpcyjne) bulw ziemniaka: sałatkowy, mączysty i ogólnoużytkowy, różniące się zawartością skrobi i zwięzłością miąższu.

Typ sałatkowy ma bulwy twarde, o niewielkiej zawartości skrobi, ich miąższ po ugotowaniu pozostaje zwięzły (nie rozpada się) i daje się łatwo pokroić w kostkę lub plastry. Tego rodzaju bulwy nadają się na sałatki oraz do zup i zapiekanek. Spośród ponad 30 odmian w tym typie kulinarnym, można wyróżnić następujące: Agata, Almera, Anabelle, Arizona, Dalia, Denar, Krasa, Lord, Mozart, Orchestra, Riviera, Samson, Soraya, Vineta, Zenia, Żagiel.

Typ mączysty ma bulwy sypkie, rozsypujące się po ugotowaniu, o dużej zawartości skrobi. Polecane są na placki, frytki, pyzy, kopytka, knedle, puree, oraz do wypieku ciast. Wyróżnia się jeszcze typ bardzo mączysty, całkowicie rozgotowujący się (rozsypujący) podczas gotowania, u nas nie uprawiany. Spośród około 50 odmian w typie mączystym, w ofercie można spotkać następujące: Agnes, Ametyst, Bryza, Cekin, Courage, Etiuda, Ewelina, Finezja, Fontana, Gracja Gustaw, Jurata, Jurek, Jutrzenka, Lawina, Legenda, Magnolia, Mila, Miłek, Owacja, Tajfun, Tokio.

Typ ogólnoużytkowy – uniwersalny, bulwy średniej twardości, o średniej zawartości skrobi, miąższ po ugotowaniu nie rozsypuje się, ale pod naciskiem widelca łatwo rozgniata się. Nadają się do gotowania w całości, a także sporządzania frytek, chipsów, zup, placków, kartaczy, babki ziemniaczanej. W tym typie jest najwięcej odmian, m.in.: Aruba, Asterix, Augusta, Bellarosa, Belmonda, Bila, Bogatka, Bohun, Bondeville, Cyprian, Gala, Gwiazda, Ingrid, Irga Irys, Ismena, Jelly, Jurek, Liliana, Lilly, Mazur, Michalina, Pierwiosnek, Ramos, Roxana, Sante, Satina, Stokrotka, Syrena.