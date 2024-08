Tylko pszenica utrzymała w ubiegłym tygodniu niewielkie wzrosty

Tygodniowy bilans handlu na rynkach towarowych okazał się korzystny tylko dla pszenicy, zarówno europejskiej jak i amerykańskiej. W przypadku rzepaku, soi i kukurydzy bilans tygodniowego handlu był na minusie.

W piątek kontrakty terminowe na pszenicę na giełdzie Mtif zamknęły się niżej i kontrakt grudniowy stracił 0,75 EUR spadając do 226 EUR/t, ale mimo tego utrzymał niewielki tygodniowy wzrost na poziomie 0,75 EUR (0,3%). Na CBoT wrześniowy kontrakt wzrósł o 7 centów (182 EUR/t), zwiększając tygodniowy zysk o 15,5 centa (3,0%).

Europejski rynek pszenicy w dalszym ciągu znajduje się w trendzie bocznym pomimo złych perspektyw zbiorów we Francji . Z drugiej strony perspektywy w Rosji nie są już tak złe, jak kilka tygodni temu . W lipcu na obszarach uprawy pszenicy jarej na Syberii wystąpiły ponadprzeciętne opady deszczu , co pobudziło wzrost pszenicy jarej, co mogło zrekompensować część strat w plonach w południowej i środkowej Rosji.

Na rynku rzepaku na Matif listopadowy kontrakt spadł o 0,25 EUR do 472,25 EUR/t. Saldo tygodniowe pozostało na minusie 8 EUR (1,7%). W Chicago ceny soi i śruty sojowej wzrosły, natomiast olej sojowy odnotował straty. Listopadowy kontrakt na soję odbił się od czwartkowego minimum i wzrósł o 10,75 centa do 1027,25 centów/buszel (346 EUR/t). Jednak wysokie straty z poprzednich dni w dalszym ciągu skutkowały ujemnym saldem tygodniowym na poziomie 21,25 centów (2,0%).

W piątek rynek rzepaku został obciążony słabszymi cenami oleju roślinnego, a kontrakty terminowe na Matif ostatecznie nie były w stanie podążać za mocniejszą soją w Chicago. Podaż z bieżących zbiorów również zapobiegła wzrostowi. Kanadyjski rzepak był w stanie nieco odrobić straty z poprzedniego dnia na giełdzie ICE w Winnipeg w piątek, ale tygodniowy bilans za listopad nadal wykazuje stratę w wysokości 5,5%.

Równie słabo zakończył się tydzień dla kukurydzy, gdzie grudniowy kontrakt pomimo wzrostu na CBoT o 4,75 centa do 403,25 centów/buszel (145 EUR/t) i tak w bilansie tygodniowym nadal wykazywał minus 6,25 centa (1,6%). Na Matif listopadowy kontrakt futures wzrósł w piątek o 0,50 EUR do 206 EUR/t, ograniczając tygodniową stratę do 3,50 EUR (1,7%).

Pomimo niewielkiej poprawy sytuacji w porównaniu do poprzednich dni ceny kukurydzy w Europie i w USA w dalszym ciągu poruszają się w pobliżu długoterminowych minimów.

Źródło: Kaack