Tylko do 14 marca 2025 Termin dla rolników. Nie przegap, bo będzie kara! – przypomina ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina rolnikom o kluczowej dacie – 14 marca 2025. To ostateczny termin dla tych, którzy wnioskowali o płatności dobrostanowe w kampanii 2024. Do tego dnia rolnicy muszą spełnić warunki programu, aby uniknąć kary za niewywiązanie się ze zobowiązań.

Dobrostan zwierząt – szkolenie dla rolników do 14 marca 2025 roku!

Rolnicy, którzy ubiegali się o dotacje z ekoschematu Dobrostan zwierząt, muszą zrealizować bezpłatne, jednorazowe, ale co istotne – obowiązkowe szkolenie, które dotyczy metod ograniczających stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej. Ukończenie szkolenia jest niezbędne, by nie stracić płatności dobrostanowych.

Agencja informuje o różnych możliwościach szkolenia, które są dostosowane do potrzeb rolników. Można wybrać następujące formy kształcenia:

· Kurs internetowy – który można odbyć w dogodnym czasie, gdyż forma ta jest dostępna 24h/7 dni w tygodniu.

· Webinaria, które prowadzą on-line trenerzy (przeszkoleni doradcy rolni).

· Stacjonarne wykłady, które organizują Ośrodki Doradztwa Rolniczego (ODR).

Kary za niewykonanie zobowiązań w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt

Rolnikom, którzy nie wywiążą się z obowiązku udziału w szkoleniu, grozi obciążenie karą w wysokości 30% należnej płatności dobrostanowej. Aby uzyskać płatność w pełnej wysokości, należy dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do dnia 21 marca 2025 roku. Najlepiej za pomocą aplikacji eWniosekPlus.

Ważny termin dla rolników z bydłem – tu także do 14 marca 2025!

Ponadto, rolnicy posiadający bydło muszą do 14 marca 2025 roku określić w systemie IRZplus przeznaczenie swoich zwierząt do opasu. To również obowiązek w ramach wariantu ekoschematu Dobrostan zwierząt – Dobrostan opasów. Więcej na ten temat w artykule Bydło do opasu. Termin zgłoszenia w IRZplus wydłużony – Wiadomości Rolnicze Polska.

Źródła: ARiMR