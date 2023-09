Tylko 2 dni pozostały hodowcom świń na wnioskowanie o dopłaty 

Termin składania wniosków o wsparcie finansowe dla hodowców trzody chlewnej którym zagraża utrata płynności finansowej mija 15 września – przypomina ARiMR. O dofinansowanie może starać się każdy mikro-, średni i mały przedsiębiorca.

Hodowca trzody chlewnej, któremu w związku z aktualną sytuacją rynkową zagraża utrata płynności finansowej może jeszcze starać się o wsparcie swojej działalności – pierwotny termin składania wniosków został niedawno przedłużony do 15 września. Warunkiem jest posiadanie statusu przedsiębiorstwa mikro, średniego lub małego, numeru identyfikacyjnego nadanego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, a także prowadzenie w dniu 15 marca 2023 r. gospodarstwa, w którym były utrzymywane świnie, i zarejestrowanie w ARiMR zwierząt tego gatunku urodzonych między 15 marca a 15 sierpnia 2023 r.

Stawka wsparcia wynosi 100 zł do każdego urodzonego w wyznaczonym przedziale czasowym prosięcia, które zostało do 31 sierpnia 2023 r. oznakowane i zgłoszone do bazy IRZ. Maksymalna wysokość dofinansowania działalności to 500 tys. zł.

Wnioski można składać do 15 września, ale liczy się data wpływu do Biura Powiatowego ARiMR, co oznacza, że chyba nie warto już wysyłać wniosku pocztą a raczej trzeba złożyć go osobiście w Biurze Agencji.

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do tej pory zarejestrowano ponad 21 tys. wniosków – najwięcej w województwach wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i łódzkim.