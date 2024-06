Tydzień rozpoczynamy od spadków: Ceny zbóż 11.06.2024

Początek nowego tygodnia przynosi spadki cen, co jest niejako pokłosiem sytuacji na rynkach światowych, gdzie ceny wyraźnie spadają. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 11.06.2024 r.?

Ubiegły tydzień na rynku krajowym zakończył się względnie dobrze, ale wiadomo już było, że wraz ze spadającymi cenami na świecie, korekta dotrze również do nas. Sytuacja jest jednak cały czas względnie dobra i choć spadki są widoczne w cennikach to nie przybrały one przynajmniej na razie zbyt wielkiego poziomu.

Powodem takiej sytuacji jest fakt, że eksport pozostaje na wysokich poziomach i w kraju przed żniwami zostanie raczej dużo mniej zbóż niż podają szacunki rządowe, a to przekłada się na ceny, gdyż zaczyna powoli brakować zbóż i konkurencja między podmiotami przetwórczymi sprawia, że ceny nie spadają tak mocno jak na giełdach towarowych.

Nie mniej jednak z powodu opisanych powyżej czynników na chwilę obecną za pszenicę konsumpcyjną o zawartości białka 14 proc. w portach można otrzymać maksymalnie 1060 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne w głębi kraju są sporo niższe i zaczynają się od cen na poziomie 760 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej za którą skupujący oferują ceny na poziomie od 570 zł/t, a maksymalnie nie dostaniemy więcej jak 850 zł za tonę.

Spadają również ceny jęczmienia i w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego stawki zaczynają się od 550 zł/t, a ceny maksymalne dochodzą do 820 zł/t. Z kolei za jęczmień paszowy maksymalną ceną jest obecnie 780 zł/t, a minimalnie można dostać 540 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 500 zł/t, a maksymalnie jest to 750 zł/t.

Bardzo niewielkie spadki odnotowaliśmy natomiast w przypadku żyta i żyto paszowe minimalnie kosztuje 430 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 650 zł/t. Trochę lepiej jest w przypadku żyta konsumpcyjnego za które można dostać maksymalnie 670 zł, a ceną minimalną jest 480 zł/t. Nieznacznie za spadają również ceny rzepaku i obecnie maksymalną stawką jest 2000 zł/t , a minimalnie skupujący płacą 1800 zł/t.

W bieżącym zestawieniu spadły również maksymalne ceny płacone za kukurydzę i skupujący nie oferują za nią więcej jak 900 zł/t, a minimalnie jest to poziom 690 zł/t. Spadkom nie oparł się także owies, choć nie są one znaczące bo maksymalnie skupujący są skłonni zapłacić 970 zł za zboże o najlepszych parametrach gęstości, a minimalnie za słabsze parametry jest to poziom 670 zł za tonę.