Tydzień rozpoczął się spadkami cen zbóż

O ile w Chicago w poniedziałek cena pszenicy wzrastała, to na paryskim Matifie spadła. Głównym powodem takiego stanu rzeczy było umacniające się euro.

W kontraktach na grudzień cena pszenicy spadła w Paryżu o 1,25 EUR do 232,25 EUR/t, zaś w Chicago wzrosła o 3,25 ct/bu (197 EUR/t).

– Na Euronext handlowcy w dalszym ciągu czekają na bodźce dla działalności eksportowej. W tym tygodniu algierski przetarg na pszenicę pokaże, czy pszenica z Francji i Niemiec może konkurować z ofertami z Morza Czarnego. Dodatkową przeszkodą silniejsze euro. EBC ustalił w poniedziałek stopę referencyjną na 1,0741 dolara, najwyższy poziom od połowy września – informuje serwis Kaack.

Marcowy kontrakt na kukurydzę spadł z kolei o 1 EUR do 206,5 EUR/t, znów w opozycji do sytuacji w Chicago, gdzie kontrakty na kukurydzę nieznacznie zyskiwały. Zbiory kukurydzy w USA zostały ukończone w 81 procentach, to o 4 punkty procentowe mniej niż o tej samej porze w zeszłym roku. Analitycy spodziewają się podniesienia prognoz zbiorów przez USDA, co nie sprzyja większym podwyżkom cen.

Są już najnowsze prognozy dotyczące zbiorów na Ukrainie.

– Ukraińskie Stowarzyszenie Zbożowe (UGA) spodziewa się zbiorów kukurydzy na Ukrainie na poziomie 28,8 mln ton, czyli o 0,8 mln ton więcej niż poprzednia prognoza. Eksport kukurydzy może osiągnąć 23 mln ton. Według Ministerstwa Rolnictwa do 2 listopada z 60% powierzchni upraw zebrano 17,1 mln ton kukurydzy – informuje Kaack.

Cena rzepaku w kontraktach na luty pozostała bez zmian (445 EUR/t), zaś w dalszych kontraktach rzepak nieco zyskiwał. Zbiory rzepaku na Ukrainie w tym roku szacowane są na 4,2 mln ton wobec 3,9 mln ton rok temu.