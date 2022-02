Tworzywo z ziemniaka

Pierwsze w pełni biodegradowalne tworzywo w Europie Środkowo-Wschodniej powstało w Grupie Azoty. Specjaliści z firmy do tego celu wykorzystali ziemniak.

Graupa Azoty jest twórcą skrobi termoplastycznej – granulatu powstającego z ziemniaka. To produkt o uniwersalnym zastosowaniu, a przede wszystkim ekologicznych właściwości. Pozwala na wytwarzanie produktów codziennego użytku, takich jak m. in. jednorazowe torby, materiały do druku 3D, kartony czy nawet doniczki.

Skrobia termoplastyczna nie jest toksyczna dla środowiska naturalnego. Kompostowana w warunkach domowych, w pełni ulega biodegradacji w okresie poniżej 6 miesięcy.