Trzoda chlewna – ciężko w USA, fatalnie w Europie

Jestem optymistą, ale czasami zastanawiam się, czy nie mam urojeń – mówi Jim Long, prezes i dyrektor generalny Genesus Genetics, największego na świecie producenta zarejestrowanych czystych ras świń w wywiadzie dla The Pig Site .

Produkcja trzody chlewnej w USA spadła poniżej progu rentowności. Cena za funt wieprzowiny wynosi 1 USD, a przez ostatnie 18 miesięcy hodowcy stracili 30 USD/głowę.

Wieprzowina o smaku wołowiny?

– To, co robimy, nie działa – mówi Jim Long. – Produkujemy wieprzowinę, za którą konsumenci nie są gotowi zapłacić. Spójrz na dzisiejsze ceny wołowiny. Cena hurtowa wołowiny wynosi 3,10 USD za funt w porównaniu do wieprzowiny 1,00 USD za funt. Konsumenci głosują swoimi pieniędzmi, że chcą jeść wołowinę. Dlaczego? Prawdopodobnie ze względu na smak. Więc jako branża musimy dokonać rewolucji, aby zmienić to, co produkujemy dla konsumentów. Możemy to zrobić i musimy to zrobić, ponieważ to, co robimy, nie działa.

Chińczycy również tracą, ale cena wzrasta

Chińscy producenci stracili podobne pieniądze, co producenci amerykańscy. Ale cena, która wynosiła 14 RMB za kilogram, wzrosła do 18 RMB/kg. Zdaniem Jima Longa dowodzi to ograniczania produkcji trzody chlewnej w Chinach. Jest to powód do ograniczonego optymizmu amerykańskich hodowców.

– 18 RMB to około 1,15 USD za funt. Gdyby producenci otrzymywali to tutaj w USA, chodziliby tutaj w siódmym niebie. Jeśli w Chinach jest mniej wieprzowiny, to wieprzowina będzie musiała tam trafić, co będzie wspierać ceny na rynkach eksportowych – twierdzi prezes Genesus Genetics.

Europa zamierającą potęgą

Drugi duży producent świń to Europa, ale wg amerykańskiego eksperta, europejscy hodowcy „ledwo wiążą koniec z końcem”.

– Istnieje wiele zasad, regulacji i wysiłków mających na celu zmniejszenie produkcji trzody chlewnej, ale one po prostu nigdzie nie zmierzają. Ponadto koszty produkcji są wyższe. Tak to widzę – nadal istnieje ogromna baza produkcyjna. Mają ponad 10 milionów loch, więc nadal są znacznie więksi niż Stany Zjednoczone, ale produkcja nie rośnie – mówi Long.

ASF – Amerykanie likwidują tylko chore świnie

– Z tego, co rozumiem na temat szczepionek, one naprawdę nie działają. Sprawiają więcej problemów, ponieważ jedną z zalet, gdy masz afrykański pomór świń, jest to, że możesz sprawdzać i wyciągać chore świnie, ponieważ choroba nie rozprzestrzenia się szybko w stadzie. Ale jeśli zaszczepisz, nie możesz odróżnić chorych świń od zdrowych, więc jest to wyzwanie.