Trzoda chlewna – ceny nadal spadają

Po raz kolejny nie mamy dobrych informacji dla hodowców trzody chlewnej. Ceny w skupach oferowane rolnikom za dostarczone świnie są z tygodnia na tydzień coraz niższe.

– Ceny skupu tucznika (netto) wahają się w granicach: od 3,20 do maksymalnie 4,70 zł/kg, a na wbc w klasie E: 4,70-5,72 zł/kg. Cena minimalna i maksymalna żywca od minionego poniedziałku (26.11.2018 r.) nie zmieniły się. Średnia cena w wadze żywej aktualnie wynosi 3,91 zł/kg , co oznacza spadek o -0,04 zł/kg w porównaniu do ostatniego notowania. W porównaniu do notowania sprzed tygodnia, cena minimalna za klasę E spadła o -0,10 zł/kg, a maksymalna o -0,09 zł/kg. Średnia cena wystawiana za E klasę (na bazie 32 cenników firmowych) wynosi 5,20 zł/kg. W zeszłym tygodniu średnia ta była na poziomie 5,25 zł/kg – informuje Internetowa Giełda Rolna (e – WGT).

Zdaniem Aleksandra Dargiewicza z Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej impulsu związanego ze świętami Bożego Narodzenia na razie nie widać. Zważywszy, że do Wigilii pozostało raptem 3 tygodnie, są małe szanse na znaczne wzrosty cenowe.

Źródło: e – WGT