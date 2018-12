Trzej Muszkieterowie nasiennictwa

Saaten Union, Rapool i DSV Polska już po raz kolejny wspólnie zaprezentowały swoje największe atuty na polach. W Spytkówkach odbył się Dzień Pola, podczas którego można było zobaczyć ponad 100 odmian zbóż ozimych, jarych, rzepaku oraz mieszanek poplonowych i traw.

Dzień Pola w Stacji Doświadczalno-Hodowlanej Spytkówki przyciągnął wielu producentów rolnych. Na miejscu byli zarówno klienci i dystrybutorzy, jak i przedstawiciele prasy branżowej. Przedstawiciele wszystkich trzech firm – organizatorów Dnia Pola postarali się, aby zainteresowani zobaczyli i mieli możliwość uzyskania informacji na temat każdej z prezentowanych ponad 100 odmian roślin uprawnych.

Prapremiera jęczmienia mieszańcowego

Tomasz Szymański z firmy Saaten Union Polska zaprezentował wszystkim zainteresowanym odmiany zbóż konwencjonalnych. Można więc było zobaczyć 12 odmian jęczmienia ozimego, w tym dwie zarejestrowane w tym roku: SU JULE oraz MIRABELLE oraz odmianę o najwyższym potencjale plonowania wg badań COBORU – JAKUBUS.

Ciekawostką była odmiana jęczmienia mieszańcowego, która podczas Dnia Pola miała swoją premierę. Uzupełni ona portfolio firmy w przyszłości. Zaprezentował ją Michał Pepka product manager zbóż mieszańcowych firmy Saaten Union Polska.

Oprócz jęczmieni wielorzędowych wymienionych wyżej, firma zaprezentowała starsze odmiany, które były zarejestrowane w poprzednich latach: NELE, SU MELANIA i TITUS. Dwie ostatnie są to odmiany wzorcowe jeśli chodzi o plonowanie. Z kolei odmiany dwurzędowe SU VIRENI oraz ZITA to oferta dla rolników, którzy szukają wśród jęczmienia odmian o wysokiej jakości, wysokim wyrównaniu i dużej masie tysiąca nasion.

W życie ozimym siła

Firma Saaten Union Polska oferuje na rynek polski również odmiany żyta ozimego TURBO (HYSEED). Na poletkach zaprezentowano 6 odmian żyt mieszańcowych z SU PERFORMER F1 na czele oraz, jako nowość, żyto populacyjne ozime INSPECTOR. Charakteryzuje się ono bardzo dobrym potencjałem plonowania na słabych stanowiskach, dobrymi parametrami jakościowymi (szczególnie, jeśli chodzi o zawartość białka).

W pszenżycie ozimym, firma poleca nowo zarejestrowane odmiany: RUFUS, który nadaje się na słabsze stanowiska oraz TADEUS. Druga z wymienionych charakteryzuje się wysoką zimotrwałością 5 w skali 9-stopniowej, wyróżnia ją odporność na porastanie i najwyższa masa tysiąca ziaren -MTZ, wśród odmian zarejestrowanych – powyżej 47 gr. Uzupełnieniem oferty jest wszystkim dobrze znana odmiana TULUS.

Formy jare

Wśród form jarych firma pokazała kilka ciekawostek, które chce wprowadzić na polski rynek. Wśród nich było m.in. żyto jare OVID. Charakteryzuje się ono bardzo szybkim wzrostem wiosennym oraz szybkim terminem kłoszenia. Wychodząc naprzeciw hodowcom koni, firma zaprezentowała owies specjalistyczny ZORRO, który chce wprowadzić na rynek. MONSUN jest kolejną nową zarejestrowaną odmianą owsa jarego, która bardzo dobrze sprawdza się w regionach Polski z okresowymi niedoborami wody.

Trzecią z zaprezentowanych odmian specjalistycznych była pszenica durum DURAMANT. Z pszenic jarych uwagę zwracał QUINTUS, pszenica chlebowa jakościowa. Jest to jedna z nielicznych ostek na rynku. VARIUS z kolei to nowość, charakteryzuje się bardzo dużą zdrowotnością.

– Prezentujemy Państwu odmiany pastewne jęczmienia jarego. Mamy w swoim portfolio trzy główne odmiany, które promujemy. Wśród nich jest RUNNER – nowo zarejestrowana odmiana o wysokim poziomie plonowania, SOLDO oraz SALOME – mówił Tomasz Szymański, product manager ds. odmian konwencjonalnych w firmie Saaten Union Polska.- – Wszystkie trzy charakteryzują się różnym terminem dojrzewania. Jest to korzystna opcja dla rolników, którzy mają duże gospodarstwa i chcą podzielić terminy zbiorów. Odmiana RUNNER jest niedościgniona, jeśli chodzi o plon. Jest też najszybsza pod względem terminu dojrzewania. SALOME z kolei sprawdza się na mozaikowatych glebach, a SOLDO nadaje się na lepsze typy gleby – wyjaśniał.

Specjaliści od pszenicy ozimej

Firma Saaten Union Polska zaprezentowała w Spytkówkach również szeroką ofertę pszenicy ozimej, w której się specjalizuje. W portfolio firmy znajduje się około 60 różnych odmian. Jest to też jedyna na rynku firma, która w swojej ofercie ma pszenice mieszańcowe -7 odmian.

HYBERY F1 B to najplenniejsza pszenica ozima w Polsce – 105,3% wzorca A1 i 103,1% wzorca A 2 (COBORU PDO 2017). Zauważalna jest bardzo dobra zdrowotność odmiany i jej odporność na wyleganie. Zaprezentowany był też HYFI F1 B – mieszaniec doskonale plonujący niezależnie od zmienności warunków glebowo-klimatycznych. Wielką zaletą jest jego dobra zdrowotność, zwłaszcza w odniesieniu do rdzy brunatnej oraz mączniaka. Wśród odmian populacyjnych, nowością był TITANUS B, zarejestrowany w Polsce w 2018r. Posiada on gen PCH1, odpowiedzialny za odporność na choroby podstawy źdźbła.

Główna uwaga została zwrócona na odmianę ROTAX, najplenniejszą pszenicę ozimą wśród najbardziej zimotrwałych odmian (5⁰ i wyżej wg. COBORU) oraz RIVERO, która jest polecana na opóźniony termin siewu. Przedstawiono również odmianę NORDKAP, nowość klasy jakościowej A Wśród odmian sprawdzonych, na uwagę zasługuje również TOBAK z bardzo wysokim potencjałem plonowania oraz ARTIST, który jest rekomendowany przez COBORU w 15 na 16 województw – sprawdza się więc w każdych warunkach.

RAPOOL z propozycją rzepaku

Na poletkach przedstawiono 30 odmian rzepaku, z czego 13 jest z tzw. puli ogólnej, czyli dostępne praktycznie u każdego dystrybutora, a 17 pozostałych to odmiany na wyłączność konkretnych firm dystrybucyjnych.

Szczególną uwagę firma zwracała na trzy odmiany. Pierwszą z nich jest ATORA, która sprawdziła się już na polach produkcyjnych u rolników i od kilku lat cieszy się dużym zainteresowaniem. Ma wysoką zimotrwałość, stabilność plonowania, niezawodność i doskonale sprawdza się na stanowiskach słabszych.

Kolejną odmianą polecaną przez Rapool jest PRINCE – tegoroczna nowość, z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy. Ma czołowe lokaty w badaniach rejestrowych, średnio 117% wzorca. Jego średni plon to 50,1 dt/ha, wyróżnia go bardzo dobra zimotrwałość i wysoka tolerancja na stres. Doskonale nadaje się do upraw na różnych typach stanowiskach.

Z kolei CROQUET F1 to odmiana z segmentu odmian specjalnych z odpornością na najczęściej występujące rasy kiły kapustnej. Dodatkowo, posiada również nowy gen odporności na Phomę APR37.

Wśród sprawdzonych odmian, na uwagę zasługuje MERCEDES F1. Jest to odmiana mieszańcowa – sprawdzona i niezawodna. Osiąga bardzo wysokie stabilne plony, dobrze radzi sobie z trudnymi warunkami podczas wschodu. Charakteryzuje się wysoką zdolnością regeneracji uszkodzeń po zimie. VISBY F1 to pewna i sprawdzona odmiana w praktyce rolniczej, bardzo stabilnie plonująca, według badań z lat 2007- 2017 osiąga 113% wzorca. Z kolei SHERPA F1 to odmiana wszechstronna, dobrze sprawdza się w zróżnicowanych warunkach, o bardzo wysokiej zdrowotności.

– Jeżeli chodzi o centralną Polskę, uwzględniając zmienność glebową, polecamy odmianę ATORA, która poradzi sobie w trudniejszych warunkach, szczególnie na słabszych stanowiskach z niedoborami wody. Na tereny północne z nowości na pewno świetna będzie odmiana PRINCE, która sobie dobrze tam poradzi ze względu na wysoką zimotrwałość i adaptację do zmieniających się warunków. Ze starszych odmian: EINSTEIN czy POPULAR – wskazywał Artur Kozera z firmy RAPOOL. – Na tereny południowej Polski na stanowiskach bardzo dobrych rekomendujemy MERCEDESA, jak również POPULAR i EINSTEIN – kontynuował.

Mieszanki od DSV

Firma DSV Polska zaprezentowała w Spytkówkach mieszanki traw pastewnych należące do programu COUNTRY. Było ich siedem. Jest to tylko niewielka część z palety ponad dwudziestu mieszanek o różnym składzie gatunkowym, przeznaczeniu i sposobie użytkowania. Przy ich wyborze należy kierować się przede wszystkim rodzajem stanowiska oraz sposobem użytkowania.

DSV przedstawiło m.in. lucernę FELICIA – najnowszą z oferty lucern proponowanych w tej firmie, o parametrach jakościowych i cechach botanicznych podobnych do bardzo popularnej odmiany PLANET, koniczynę białą LIREPA – będącą często komponentem mieszanek COUNTRY, a także mieszanki międzyplonowe TerraLife® przeznaczone do stosowania jako nawóz zielony i spełniające wymogi zazielenienia. Mieszanki te są przeznaczone pod konkretne uprawy (np. jako przedplon pod buraki, ziemniaki, kukurydzę czy warzywa). Na celu mają usprawnienie jakości gleby, poprawienie jej struktury oraz rozszerzenie wąskiego płodozmianu. Część z nich oddziałuje na glebę fitosanitarnie zwalczając nicienie i wirusy chorobotwórcze lub sprzyjając rozwojowi pożytecznych bakterii glebowych.

Na poletkach pokazowych przedstawiono dwie nowości: WarmSeason – doskonałą mieszankę do siewu letniego np. po wcześnie zbieranych zbożach. Specjalnie dobrane składniki dobrze tolerują ciepłe warunki i mają długi wzrost wegetatywny nie wytwarzając w tym czasie nasion. Nadaje się ona do wczesnego siewu już od początku lipca, produkuje duże ilości biomasy.

Kolejną z zaprezentowanych nowości TerraLife® była mieszanka CoolSeason W. Składa się ona zarówno z gatunków mniej, jak i bardziej odpornych na wymarzanie. Idealna na późne siewy i chłodniejsze regiony. Wybór tej mieszanki to bardzo dobra ochrona przed erozją podczas zimy i świetne odzyskiwanie składników pokarmowych. Można ją wysiewać w terminie od połowy sierpnia do połowy września.

Wioletta Dziedzic