Trzecia dawka azotu na glebach lekkich. Co stosować, co robić kiedy jest sucho?

Wyjaśniamy, jak nawozić pszenicę na glebach lekkich. Czy i kiedy stosowanie trzeciej dawki azotu na takich glebach ma sens? Co stosować w warunkach posuchy, kiedy doskwierają braki wody w glebie, jak pomóc roślinom?

Azot zastosowany na tzw. kłos ma za zadanie kształtować masę tysiąca ziaren, czyli ważną składową wielkości plonu. Przekłada się też na jakość plonu – zawartość białka. Trzecią dawkę nawożenia azotem stosujemy od fazy liścia flagowego do pojawu ości.

Jak nawozić pszenicę na słabej glebie z dobrym wynikiem plonowania, czyli ekonomicznie i efektywnie? Co z trzecią dawką azotu na kłos? Aby odpowiedzieć na to pytanie odwiedziłam poletka doświadczalne (trzeci rok badań, gleba IVB) w Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Lipniku Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. To tutaj Yara Poland sprawdza wpływ 12 różnych wariantów nawożenia azotem na plon pszenicy. Na całym polu stosowana jest jednakowa ochrona fungicydowa oraz jednakowa ochrona herbicydowa i insektycydowa (zgodnie z sygnalizacją). Nawożenie fosforem i potasem aplikowane jest zgodnie z analizą gleby w te składniki, rośliny nie są dokarmiane dolistnie.

Na trzecią dawkę azotu Yara Poland poleca nawóz YaraBela SULFAN, który oprócz azotu zawiera także siarkę. Dzięki takiej kompozycji azot jest lepiej wykorzystany. Musimy pamiętać, że stosowanie nawozów azotowych ma sens przy uwilgotnionej glebie lub przed spodziewanym deszczem. W przeciwnym wypadku azot z nawozu nie rozpuści się i nie przemieści się w strefę korzeniową roślin, tym samym rośliny go nie pobiorą.

W przypadku braku deszczu, na przepuszczalnych glebach lepiej odstąpić od aplikacji nawozu posypowego. W takich warunkach, jeśli rośliny wskazują konieczność nawożenia azotem (możemy to sprawdzić używając N-Tester i aplikację Atfarm), można pokusić się odokarmianie tym składnikiem przez liście. Przy czym dokarmianie dolistne przeprowadzamy wieczorem, a nie przy pełnej operacji słońca (może dojść do poparzenia roślin). Eksperci z firmy Yara Poland polecają YaraVita THIOTRAC.

12 wariantów nawożenia azotem