Trzeba wydłużyć czas likwidacji stada lub dostosowania do warunków zgodnych z wymogami w strefach ASF

Rolnicy w łódzkim z powiatów na terenach, na których stwierdzono afrykański pomór świń apelują o wydłużenie czasu likwidacji stada lub dostosowania gospodarstwa do warunków zgodnych z wymogami w strefach ASF.

Jak podaje Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, w związku z wystąpieniem ASF w województwie łódzkim, powiat sieradzki znajduje się w niebieskiej strefie zagrożenia. Obecnie w gospodarstwach rolnych zajmujących się hodowlą świń przeprowadzane są kontrole z Inspektoratu Weterynarii. Inspektorat wydaje zalecenia według których producent ma tylko 3 miesiące na likwidację hodowli lub dostosowanie warunków gospodarstwa do aktualnie obowiązujących w strefach zagrożonych wystąpieniem ASF.

– Okres 3 miesięcy jest zdecydowanie za krótki żeby podjąć jakiekolwiek skuteczne działania, które najmniej odczuje finansowo producent rolny. Zarówno likwidacja jak i dostosowanie warunków wiąże się z ogromnym nakładem finansowym, na który nie każdy może sobie pozwolić. Rozumiemy jak wielkim zagrożeniem jest ASF i wszyscy zgodnie chcą zabezpieczyć swoje hodowle, dlatego wnioskujemy, aby termin 3 miesięcy został wydłużony do co najmniej 8 miesięcy. Okres ten pozwoli producentowi: ewentualnie zlikwidować hodowlę (w tym zdąży odchować prosięta od macior które dopiero co się wyprosiły) lub dostosować gospodarstwo do obowiązujących standardów bezpieczeństwa przed ASF – mówi Jan Kołodziejczyk, przewodniczący Rady powiatowej IRWŁ w Sieradzu.