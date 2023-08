Tryb wakacyjny w lodówce – czy warto włączyć go, gdy wyjeżdżamy na dłużej?

Planujesz wyjazd na wakacje? Przed wyruszeniem w drogę dowiedz się, jak zadbać o twoje sprzęty AGD! Jednym z najważniejszych udogodnień jest włączenie trybu wakacyjnego w lodówce. Czy twój model jest w taki wyposażony? Dowiedz się, dlaczego warto go uruchomić!

Wyjazd na wakacje – o czym pamiętać?

Wyjazd na wakacje to nie tylko spakowanie walizek i sprawdzenie, czy masz ważny dokument uprawniający do podróżowania. Powinieneś zadbać także o to, by twoje mieszkanie było odpowiednio zabezpieczone. Ważnym krokiem ku temu jest odłączenie urządzeń elektrycznych – chodzi oczywiście o sprzęty, które nie muszą działać cały czas. Sprawdź, czy nie zapodziała się nigdzie pozostawiona w gniazdku ładowarka. Zminimalizujesz w ten sposób ryzyko potencjalnej awarii.

Nie każdy sprzęt możesz jednak odłączyć od prądu – na przykład lodówkę. To urządzenie, które działa cały czas – zwłaszcza, gdy masz pełną zamrażarkę. Zwykle przed wakacjami wiele osób stara się opróżnić lodówkę, korzystając ze zgromadzonych zapasów. O ile jednak łatwo można przygotować leczo z napoczętych warzyw, to raczej nie zdążysz wyczyścić do cna zgromadzonych mrożonek. Dlatego przed wyjazdem na wakacje upewnij się, że lodówka jest opróżniona z produktów, które mogą łatwo się zepsuć. Jeśli możesz, włącz tryb wakacyjny.

To prosty sposób na oszczędność energii elektrycznej – w końcu lodówka pracuje cały czas, nawet gdy jest niemal pusta. Jeśli masz dużą lodówkę, która pobiera sporo prądu, łatwo zauważysz różnicę w rachunkach.

Jak działa tryb wakacyjny? To zależy od modelu. W niektórych lodówkach oznacza to prostu ograniczenie mocy chłodzenia chłodziarki – temperatura wewnątrz jest wyższa, co oznacza mniejszy pobór energii elektrycznej. Są na rynku modele, w których tryb wakacyjny oznacza też wyłączenie zamrażarki – zwykle jednak to część lodówki, którą trudno całkowicie opróżnić przed wyjazdem.

Informacje o tym, jak działa tryb wakacyjny w twojej lodówce, znajdziesz w instrukcji obsługi twojego modelu.

Ile kosztuje lodówka z trybem wakacyjnym?

Tryb wakacyjny to jedna z najpopularniejszych dodatkowych funkcji lodówki. Znajdziesz ją w tradycyjnych chłodziarko-zamrażarkach, a także – urządzeniach side by side. Nie ma tego rozwiązania w najmniejszych, podblatowych modelach. Większość producentów przewiduje tryb wakacyjny w modelach ze średniej półki. To zaleta, za którą warto dopłacić – zwłaszcza jeśli towarzyszy temu odpowiednia pojemność urządzenia i szereg udogodnień związanych z przechowywaniem określonego rodzaju produktów.

O co jeszcze zadbać przed wyjazdem na wakacje?

O jakie zabezpieczenia warto też zadbać przed wyjazdem? Upewnij się, że w zmywarce nie zostały brudne naczynia – resztki żywności mogłyby się w tym czasie zepsuć. Jeśli korzystać z kuchenki gazowej, odłącz ją od prądu. Dobrze przed wyjazdem wyczyścić też piekarnik – niektórzy, spiesząc się przy pakowaniu, zapominają, że wewnątrz zostały niezjedzone potrawy. Zajrzyj też do pralki i upewnij się, że ostatnie pranie, które zakończyłeś przed wyjazdem, jest wyciągnięte z bębna. Te wszystkie czynności sprawią, że po powrocie do domu nie będzie na ciebie czekała nieprzyjemna (zwłaszcza nieprzyjemnie pachnąca!) niespodzianka.

Chcesz kupić lodówkę z trybem wakacyjnym? Masz wiele opcji! Sprawdź na przykład lodówki Gorenje w sklepie MediaMarkt, przeczytaj recenzje i zdecyduj, czy to odpowiednia opcja dla ciebie!

Artykuł sponsorowany MediaMarkt