Trwają zgłoszenia do konkursu „Moje własne innowacje”. Do wygrania nawet 6 tys. zł

Jesteś rolnikiem innowatorem? Wymyśliłeś, opracowałeś i wdrożyłeś własne, innowacyjne rozwiązanie w gospodarstwie rolnym? Jesteś właścicielem, współwłaścicielem, zarządzającym lub domownikiem tego gospodarstwa oraz masz ukończone 18 lat?

Jeśli tak, to weź udział w organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie konkursie „Moje własne innowacje” i wygraj nawet 6 000 zł! Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 czerwca 2021 roku.

Celem konkursu jest promowanie małych innowacji, które zostały opracowane przez samych rolników lub członków ich rodzin i mają funkcjonalne zastosowanie w codziennej pracy.

Ostatni rok, czas pandemii i kryzysu gospodarczego, był okresem ciężkim dla społeczności, jednak kreatywność i aktywne postawy polskich rolników pozwalały na wprowadzanie ciekawych, a przede wszystkim praktycznych rozwiązań bez konieczności angażowania dużych zasobów, w tym także finansowych. Usprawnienia techniczne, technologiczne, w żywieniu zwierząt czy zarządzaniu środkami produkcji, a może działania marketingowe lub dostawy produktów bezpośrednio do konsumentów? Podzielcie się swoimi pomysłami i dobrymi praktykami z innymi rolnikami, a przy okazji wygrajcie nagrody pieniężne – zachęca do udziału w konkursie CDR.

W ramach konkursu przewidziane są trzy kategorie dotyczące zaprojektowanych od podstaw lub znacznie zmodyfikowanych innowacyjnych rozwiązań w zakresie: maszyny i urządzenia, OZE, racjonalne gospodarowanie zasobami wody, gospodarka o obiegu zamkniętym, zarządzanie i organizacja gospodarstw rolnych.

W ramach każdej z kategorii Konkursu Organizator przewiduje nagrody i wyróżnienia pieniężne w następujących wysokościach:

miejsce I – 6.000,00 zł,

miejsce II – 5.000,00 zł,

miejsce III – 4.000,00 zł,

wyróżnienie – 1.000,00 zł.

Zgłoszenia należy przekazać w terminie od 17 maja 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. Za datę złożenia uznaje się datę wpływu dokumentów do Centrum Doradztwa w Brwinowie Oddział w Warszawie. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 września 2021 roku.

Szczegóły dostępne są na stronie CDR