Trwa Wielka Loteria Chwastox. Nagroda główna to 20 tys. złotych

Ruszyła wielka loteria dla rolników, organizowana przez największego polskiego producenta środków ochrony roślin – CIECH Sarzyna. Aby wziąć udział w promocji, wystarczy kupić przynajmniej jedno opakowanie produktu (o dowolnej pojemności) z rodziny marki CHWASTOX® do użytku profesjonalnego, biorącego udział w loterii, i zarejestrować specjalny kod na stronie www.loteriachwastox.pl lub zgłosić go SMS-em. Do zdobycia jest ponad dwa tysiące nagród, w tym główna – 20 tysięcy złotych. Loteria trwa do 31 maja br.

W Wielkiej Loterii CHWASTOX®, startującej tradycyjnie już na początku marca, do wygrania są nagrody rzeczowe i pieniężne o łącznej wartości ponad 90 tysięcy złotych. Każdego miesiąca można zdobyć najnowsze smartfony, nowoczesny sprzęt kuchenny i opaski sportowe. Losowanie nagrody głównej w wysokości 20 tysięcy złotych odbędzie się 2 czerwca 2022 roku i wezmą w nim udział wszystkie zgłoszenia zarejestrowane od 1 marca do 31 maja. W tym roku, przez cały czas trwania loterii, każdy uczestnik ma również szansę na nagrody natychmiastowe w postaci atrakcyjnych gadżetów czy preparatu Halvetic – wystarczy zdrapać e-zdrapkę dostępną na stronie wydarzenia lub wysłać zgłoszenie SMS-em. Na łut szczęścia mogą również liczyć partnerzy handlowi, dystrybuujący produkty marki CHWASTOX®. Dla punktu sprzedaży, w którym zakupu promocyjnego dokona zwycięzca nagrody głównej, przewidziano wygraną w wysokości 2 tysięcy złotych.

– Po raz kolejny CIECH Sarzyna z najbardziej rozpoznawalną marką herbicydu wśród producentów środków ochrony roślin CHWASTOX® zaprasza do wzięcia udziału w corocznej Wielkiej Loterii CHWASTOX®, w której do wygrania są tysiące atrakcyjnych nagród oraz nagroda główna w wysokości 20 tysięcy złotych. Najwyższej jakości produkty z rodziny CHWASTOX® cieszą się zaufaniem kolejnych już pokoleń rolników, którzy stawiają na pewny, skuteczny polski środek chwastobójczy. Dzięki ciągłemu rozwojowi produktów możliwe jest zwalczanie chwastów we wszystkich głównych gatunkach zbóż. Preparaty CHWASTOX® są stosowane zarówno w profesjonalnych gospodarstwach rolnych, jak wspierają walkę z chwastami na przydomowych trawnikach – mówi Sebastian Kostrubała, Dyrektor Marketingu i Obsługi Sprzedaży CIECH Sarzyna S.A.

CHWASTOX® to najpopularniejsza marka herbicydów zbożowych w Polsce, ciesząca się zaufaniem już trzech pokoleń rolników. Szeroką gamę produktów wyróżnia innowacyjna technologia wytwarzania substancji aktywnych MCPA i MCPP-P, dzięki której środki działają bardzo szybko, a ich efekty są widoczne natychmiast. Preparaty CHWASTOX® pozwalają na właściwy dobór odpowiedniego rozwiązania w zależności od typu zachwaszczenia uprawy. Szczególną popularnością w ostatnim czasie cieszy się CHWASTOX® COMPLEX 260 EW – unikatowy herbicyd o wysokiej skuteczności i środek selektywny o działaniu układowym do zwalczania najpopularniejszych chwastów w uprawie pszenicy ozimej oraz na trawnikach, boiskach sportowych i polach golfowych.

Wszystkie produkty z rodziny CHWASTOX® łączy jedna wspólna cecha. Są oparte na substancjach należących do syntetycznych auksyn. Oznacza to szybkość działania, bezpieczeństwo dla rośliny uprawnej i dla roślin uprawianych następczo oraz niskie ryzyko powstania odporności.

Źródło: Ciech Sarzyna