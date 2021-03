Trudna sytuacja na rynku chmielu. Plantatorzy apelują o pomoc

Lubelska Izba Rolnicza apeluje o podjęcie działań o ustabilizowanie sytuacji na rynku chmielu wywołanej przez sytuacje pandemiczną. W województwie lubelskim – na terenie powiatu opolskiego znajduje się prawie 40% produkcji krajowego chmielu.

Producenci chmielu w obecnie trwającym kryzysie spowodowanym pandemią koronawirusa Covid–19 są zaniepokojeni spadkiem cen na skupach. Obecna proponowana cena za 1 kg szyszek chmielu wynosi do 9 do 16 zł/kg. Natomiast w umowach wieloletnich zawieranych przez firmy skupowe proponowano rolnikom od 20 do 27 zł/kg.

– Pomimo kontraktacji nie wszystkie firmy wywiązały się umów kontraktacyjnych, zdarzają się nadużycia gdzie cena proponowana producentom chmielu za kg jest dużo niższa, niż ta zawarta w umowach kontraktacyjnych. Sytuacje pogarsza fakt, że wielu producentom w tym roku wygasają wieloletnie umowy kontraktacyjne a firmy skupujące nie są zainteresowane podpisywaniem umów na dalsze lata. Rolnicy postawieni w takiej sytuacji nie mają możliwości występowania o wydanie certyfikatu na chmiel w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych, a tym samym sprzedaży produktów – mówi Gustaw Jędrejek, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej.

– Ceny proponowane na skupach w tym roku przez kontrahentów powodują trudną sytuację ekonomiczną rolników oraz bardzo duże rozchwianie tego rynku. Tymczasem praca w tym sektorze rolnictwa jest bardzo specjalistyczna i wysokonakładowa ,drożeje energia oraz koszty zatrudnienia pracowników sezonowych – dodaje Antoni Skura, wiceprezes LIR.

Zdaniem samorządu rolniczego spadek cen oraz problemy z zawieraniem wieloletnich umów kontraktacyjnych to skutek spadku zapotrzebowania na chmiel, który wywołany jest kryzysem gospodarczym spowodowanym pandemia COVID–19. Zamknięciu barów, restauracji oraz brak imprez masowych spowodowało znaczny spadek spożycia piwa ,co przekłada się na zapotrzebowanie na granulat chmielowy.

Według Lubelskiej Izby Rolniczej konieczne jest wprowadzenie przez nasz rząd dodatkowej pomocy dla producentów chmielu takiej jaką otrzymały inne sektory rolnictwa w ramach Tarczy Antykryzysowej czy uruchomienie skupu interwencyjnego i wykupienie szyszek chmielowych od producentów.