Trendy 2022 dla hodowców bydła mlecznego wg Krowie na Zdrowie: Barenbrug i De Heus

Jaki będzie, zdaniem twórców programu Krowie na Zdrowie, nowy rok dla hodowców bydła mlecznego? Jak zarządzać gospodarstwem mlecznym w 2022, na co warto postawić, w co inwestować? Czy spodziewać się przełomowych odkryć i rewolucyjnych nowości, czy będzie to rok spokojnej kontynuacji? W pierwszej części prognoz – czas na trendy 2022 według Barenbruga i De Heus.

BARENBRUG – ROK 2022 NA UŻYTKACH ZIELONYCH, CZYLI GDZIE SZUKAĆ OSZCZĘDNOŚCI

Dla producentów mleka rok 2022 będzie trudny. Rosną ceny nawozów, głównie azotowych, a także paliwa, siatek, folii, czy sznurków. Na czym można zaoszczędzić, jak ograniczyć rosnące koszty produkcji mleka? Dobrym miejscem do oszczędzania są użytki zielone. Jednak, aby utrzymać wysoki plon dobrej jakości z użytków zielonych, trzeba mądrze i umiejętnie oszczędzać.

Warto wybrać te nawozy, których ceny są przyzwoite, a które znacznie poprawią jakość plonu z użytków zielonych np. siarka (która jest niezbędna do optymalnego wykorzystania azotu), magnez, czy sód. Świetnym rozwiązaniem na użytkach zielonych są też nawozy naturalne, w których gospodarstwach mleczarskich nie brakuje, jak gnojownica i obornik. W przypadku zastosowania wiosną gnojowicy trzeba pamiętać, żeby uzupełniać w glebie fosfor i regularnie wapnować użytki zielone. Dla ekonomiki wykorzystania nawozów ważnym zabiegiem wiosennym jest włókowanie użytków zielonych i bronowanie lucerników. Dzięki temu nawozy łatwiej się rozpuszczają w glebie i szybciej działają. Na starszych lucernikach (mających powyżej 3 lat) możemy zastosować wiosną potas jednorazowo – będzie to oszczędność związana z ograniczeniem liczby wjazdów w pole i wynikające z tego mniejsze zużycie paliwa (na młodszych lucernikach dawkę potasu musimy podzielić). Oczywiście w oszczędnym zarządzaniu azotem bardzo przydadzą się rośliny motylkowe na użytkach zielonych. Aby je optymalnie wykorzystać pamiętajmy o odpowiedniej wysokości koszenia. Tam, gdzie są koniczyny, kosimy trawy na wysokości minimum 5 cm, a tam gdzie jest lucerna na minimum 7 cm. Im wyżej kosimy, tym szybszy odrost, rośliny motylkowe lepiej się krzewią i asymilują więcej azotu z powietrza, dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowymi. Dbajmy o te bakterie regularnym wapniowaniem i stosując nawożenie organiczne. Jeśli chcemy zaoszczędzić na azocie w tym sezonie wykorzystując do jego pozyskiwania rośliny motylkowe, powinniśmy zastosować koniczyny jednoroczne, bardzo szybko rosnące np. mieszankę koniczyny perskiej, aleksandryjskiej, inkarnatki i michele. Już niewielka dawka w podsiewie (5-7 kg) pozwoli oszczędzać azot, dzięki wzrostowi roślin motylkowych w runi. Osobom zakładającym nowe użytki zielone polecamy mieszanki traw z koniczynami i lucerną, bądź samą lucernę lub samą koniczynę (jeśli stanowisko nie jest odpowiednie dla lucerny). W przypadku lucerników korzystamy dodatkowo z dopłat. W bilansie azotowym pamiętajmy o poplonach, które nie tylko pozwalają pozyskać dobrą paszę dla zwierząt o wysokiej zawartości białka, ale też pomagają nam poprawić strukturę gleby i wzbogacić ją w azot, dzięki wysokiemu udziałowi roślin motylkowych w poplonie. 1 tona suchej masy plonu roślin motylkowych to 20 kg związanego azotu.

Szukając oszczędności można rozważyć zbiór w pryzmę, nie bele. Pozwoli to zaoszczędzić na kosztach siatek i folii. Przy czym materiał musi być dobrze rozdrobniony, dobrze ubity. Zwracajmy szczególną uwagę na ściany boczne pryzmy, żeby tam nie było luźnego materiału, żeby jak najlepiej go zabezpieczyć.

DE HEUS – CO CZEKA HODOWCÓW BYDŁA W 2022

W 2022 roku producenci mleka, podobnie jak cała branża agro, będą zmagać się z wysokimi cenami produkcji. Bardzo wysokie ceny środków do produkcji rolnej wpłyną na ceny pasz objętościowych, a niestabilna sytuacja na światowych rynkach będzie miała odzwierciedlenie w cenach surowców białkowych. Jest jednak przysłowiowe światełko w tunelu, jakim jest zapotrzebowanie na mleko. W ostatnim czasie ceny skupu mleka wzrosły i mamy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma.

Co będzie ważne dla producentów mleka? Kluczem do sukces jest optymalizacja produkcji roślinnej, którą należy rozpocząć na polu, od prawidłowej uprawy kukurydzy i użytków zielonych, ponieważ to wysokiej jakości pasze objętościowe, w połączeniu z właściwie zbilansowaną dawką żywieniową pozwolą na osiąganie wysokiej wydajności w produkcji mleka.

Ważna jest dbałość nie tylko o krowy mleczne, ale też prawidłowo prowadzony okres zasuszenia i właściwy odchów cieląt, ponieważ one w ogromnym stopniu limitują późniejszą produkcję w okresie laktacji, a to wpłynie na optymalizację procesu produkcji mleka. Hodowcy krów mlecznych mogą w tym zakresie korzystać z programów De Heus, czyli Kaliber, Prelacto, czy Akademia Zdrowego Wymienia.

Źródło: Krowie na Zdrowie