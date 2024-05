Trend wzrostowy utrzymany: Ceny zbóż 27.05.2024

Początek nowego, nieco skróconego ze względu na święto Bożego Ciała, tygodnia przynosi dalsze wzrosty cen zbóż. Ruch w skupach jest jeszcze stosunkowo duży, bo z dniem 31 maja mija termin na sprzedaż, aby móc otrzymać dopłaty do zbóż. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 27.05.2023 r.?

Ci którzy wstrzymywali się ze sprzedażą do chwili obecnej mogą z pewnością czuć się wygranymi, gdyż tak wysokich cen na zboża i oleiste nie było w kraju od długiego czasu. Wraz ze sprzedażą przez mniejszych rolników swoich zapasów zaczyna się zmniejszać podaż i więksi przetwórcy mają już problemy z zakupem odpowiednio dużych partii towaru.

Sytuację cenową z pewnością poprawiają także notowania na światowych giełdach towarowych, gdzie pszenica notuje poziomy cenowe w okolicach 270 euro/t, których nie widzieliśmy od 15 miesięcy. Również rzepak wyceniany jest wysoko, bo w okolicach 490 euro/t, a to wszystko w obawie o mniejsze plony u głównych eksporterów, czyli w Rosji i na Ukrainie.

Wszystko to sprawia, że obecnie za pszenicę konsumpcyjną o zawartości białka 14 proc. w portach można otrzymać maksymalnie 1120 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne w głębi kraju są sporo niższe i zaczynają się od cen na poziomie 740 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej za którą skupujący oferują ceny na poziomie od 580 zł/t, a maksymalnie nie dostaniemy więcej jak 890 zł za tonę.

Stabilnie zachowują się na koniec ceny jęczmienia i w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego stawki zaczynają się od 600 zł/t, a ceny maksymalne dochodzą do 810 zł/t. Z kolei za jęczmień paszowy maksymalną ceną jest obecnie 750 zł/t, a minimalnie można dostać 550 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 500 do maksymalnie jest to 760 zł/t.

Nieznacznie rosną stawki za żyto i żyto paszowe minimalnie kosztuje 430 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 660 zł/t. Trochę lepiej jest w przypadku żyta konsumpcyjnego za które można dostać maksymalnie 670 zł, a ceną minimalną jest 480 zł/t. Wysoko utrzymują się także ceny za rzepak i obecnie maksymalną stawką jest 2060 zł/t , a minimalnie skupujący płacą 1800 zł/t.

Braki w ofertach sprzedaży kukurydzy powodują również wzrost jej cen i obecnie niektórzy skupujący są w stanie zapłacić nawet 950 zł/t. Minimalnie zaś kupujący płacą 650 zł/t. Ceny utrzymuje z kolie owies za który skupujący są skłonni zapłacić nawet 980 zł za zboże o najlepszych parametrach gęstości, a minimalnie za słabsze parametry jest to poziom 680 zł za tonę.