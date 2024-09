Trend wzrostowy nadal się utrzymuje: Ceny bydła 26.09.2024

Kolejny tydzień września przynosi dalsze, niewielkie podwyżki cen bydła w skupach, które nie są co prawda zbyt okazałe, ale dzięki którym na tym rynku widać jakiekolwiek zmiany. Jak zatem wyglądają ceny bydła mięsnego na dzień 26.09.2024?

W dalszym ciągu na rynku bydła mięsnego widać, że podaż nie do końca zaspokaja popyt, a to przekłada się na minimalne, bo minimalne, ale zawsze podwyżki, które nie przekraczają z reguły 10 gr/kg. Nie dotyczą one oczywiście wszystkich zakładów i skupów, ale głównie tych, gdzie ceny odbiegały znacząco w dół od średniej.

Te ruchy cenowe widać dobrze w danych Ministerstwa Rolnictwa za ubiegły tydzień, gdzie ponownie wzrosły ceny skupu bydła mięsnego i rolnicy uzyskiwali przeciętnie 10,04 zł/kg, czyli minimalnie (o 4 gr/kg) więcej niż w na początku września oraz o 1 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Porównując zaś ceny rok do roku, z tych danych wynika, że żywiec wołowy był o 3 proc. droższy niż przed rokiem, co pokazuje wspomnianą w tytule delikatną tendencję wzrostową.

Ceny bydła na dzień 26.09.24 na podstawie ankiety telefonicznej:

W przypadku skupu w wadze żywej obowiązują następujące ceny:

– byki 8,8 – 13,4 zł netto/kg,

– jałówki 7,3 -13,1 zł netto/kg,

– krowy 4,5 – 10,1 zł netto/kg.

Za wagę bitą ciepłą WBC skupujący oferują następujące stawki

– byki 18,4 – 21,8 zł netto/kg,

– jałówki 16,5 – 21,6 zł netto/kg,

– krowy 12,9- 20 zł netto/ kg.

Górne widełki cenowe obowiązują przy dostawach powyżej 10 sztuk i dotyczą bydła ras typowo mięsnych.