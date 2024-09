Trend się odwrócił, ceny niektórych nawozów spadają. Ceny nawozów 07.09.2024

Kilku sprzedawców zaktualizowało cenniki, wprowadzając obniżki cen niektórych nawozów azotowych, co przyczyniło się do spadku ich średnich cen na rynku. Tańsze są saletra megAN, salmag, mocznik, saletrzak oraz saletrosan 26. Rolnicy mają nadzieję na dalsze obniżki cen nawozów mineralnych, z kolei sprzedawcy spodziewają się, że niższe ceny pobudzą popyt.

Jest drogo, a n awozy przecież tanieją

Ceny nawozów w ostatnim czasie wykazują tendencję spadkową, co można zauważyć porównując okres od stycznia do czerwca r/r. Ekspert rynku środków produkcji dla rolnictwa, Arkadiusz Zalewski, zwrócił uwagę na to, że w perspektywie półrocznej ceny nawozów w 2024 roku spadły średnio o 12%. Mimo że jest to mniejszy spadek niż w poprzednim roku, kiedy wyniósł on 19%, ceny nawozów są nadal niższe niż w analogicznych okresach roku poprzedniego. Od października 2022 roku ceny systematycznie maleją, a w czerwcu tego roku były niższe średnio o 24,4% w porównaniu do roku ubiegłego.