Trawy i mieszanki DSV – co nowego?

DSV zaprezentowało kolekcję odmian traw i mieszanek w Spytkówkach w woj. wielkopolskim, w portfolio jest kilka nowości.

DSV Polska zaprezentowało kolekcję mieszanek o różnych komponentach, co pozwala dobrać dobrze przygotowaną, gotową mieszankę do stanowiska. Oczywiście mieszankę można sporządzić samemu, jednak gotowe rozwiązania zapewniają właściwy w niej udział poszczególnych gatunków roślin. Firma pokazała m.in. mieszanki serii TeraLife, w tym dwie nowości: BrassicaPro – mieszanka do siewu współrzędnego dla profesjonalistów w uprawie rzepaku i SoilProtect – zimotrwała mieszanka do realizacji indywidualnych rozwiązań.

Na poletkach zobaczymy także trawy, m.in. odmiany życicy trwałej, kostrzewy łąkowej, kupkówki pospolitej i kostrzewy trzcinowej.

Z życicy trwałej przyglądaliśmy się odmianie Rossimonte – diploidalna, nadaje się do kiszenia i do wypasu, późne dojrzewanie sprawia, że wypas może trwać dłużej. To odmiana o wysokiej strawności, wpisana na listę Milk Index. Odmiana Explosion życicy trwałej jest średnio późna, o wysokiej zimotrwałości, sprawdza się także na słabszych stanowiskach.

Kostrzewa łąkowa Tetrax to tetraploid, o dobrym plonie, nie tworzy nazbyt gęstego łanu, o dobrej zdrowotności i zimotrwałości. Odmiana Schwetra kostrzewy łąkowej także dobrze plonuje, odznacza się wysoką mrozoodporność, zalecana jest jako składnik mieszanki do wysiewu z roślinami strączkowymi.

Kostrzewa trzcinowa Rotino to odmiana późna, miękkolistna, lepiej plonująca w kolejnych pokosach, odznacza się niską podatnością na rdzę, nadaje się na komponent do mieszanek. Odmiana Roscati dobrze plonuje i jest odmianą wcześniejszą, miękkolistną. Obie nadają się do wypasu.

Nowością jest kupkówka pospolita odmiana Rosseur. Charakteryzuje się wysoką zimotrwałością i szybkim tempem wzrostu wiosennego, co zapewnia wysoki plon już przy pierwszym pokosie. Nadaje się zarówno do użytkowania kośnego jak i pastwiskowego.

Jerzy Trościanko z firmy DSV podczas spotkania w Spytkówkach opowiadał po krótce, jak przebiega hodowla traw, a więc utworzenie nowej odmiany. Proces tradycyjnej hodowli roślin jest długotrwały i stworzenie nowej odmiany zajmuje średnio 10-12 lat. Już na starcie procesu ustalane są priorytety, którym starają się sprostać hodowcy. Bezapelacyjnie dla każdej hodowli w pierwszej kolejności najważniejszy jest plon, dalej jego jakość. Na znaczenia ma hodowla odpornościowa, ponieważ cechy zdrowotnościowe są wyjątkowo pożądane, w tym także tolerancja na warunki suszy. W przypadku hodowli traw znaczenie ma także konkurencyjność w runi, zwartość darni, termin starzenia. Wszystkie te cechy brane są pod uwagę w przez hodowców DSV.