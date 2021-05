Traktorzysta z 3 promilami alkoholu we krwi spowodował kolizję, teraz może trafić do więzienia

Do zdarzenia doszło w sobotę w miejscowości Łomazy w woj. lubelskim. Pijany traktorzysta doprowadził do zderzenia z samochodem marki Ford. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia i dotkliwa kara finansowa.

Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy policji, kierujący ciągnikiem 32-latek nie ustąpił pierwszeństwa na skrzyżowaniu, w wyniku czego doszło do zderzenia. Na szczęście w zdarzeniu ucierpiały tylko pojazdy; zarówno traktorzysta jak i kierująca fordem 31-latka nie doznali obrażeń.

W wyniku kontroli okazało się, że 32-latek nie tylko był pijany, ale także miał zakaz prowadzenia pojazdami. Za popełnione przewinienia grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności i wysoka kara pieniężna.

– W przypadku osób kierujących pojazdem „na podwójnym gazie” niezależnie od orzeczonej kary, sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tysięcy złotych w przypadku osoby, która po raz pierwszy dopuściła się takiego czynu. W sytuacji, kiedy osoba po raz kolejny kieruje pojazdem w stanie nie trzeźwości świadczenie pieniężne jest nie mniejsze niż 10 tysięcy złotych – informuje KMP w Białej Podlaskiej.