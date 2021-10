Traktorem wjechał wprost pod pociąg

Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Niedzieliska traktorzysta wjechał wprost pod lokomotywę z doczepionym składem kolejowym. Mężczyzna z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala.

Do zdarzenia tego doszło 4 października po południu. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierowca ciągnika marki Ursus z podłączonym siewnikiem jechał od strony zabudowań w kierunku pól uprawnych. Zbliżając się do przejazdu kolejowego nie zareagował na zbliżający się pociąg i wjechał wprost pod lokomotywę, a traktor po zderzeniu z nią wpadł do rowu.

Maszynista zatrzymał się i natychmiast wezwał pomoc. 63-latek z gminy Szczebrzeszyn, który kierował ciągnikiem, z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Policyjne badanie alkomatem wykazało, że 63-letni maszynista i kierujący ciągnikiem rolniczym byli trzeźwi.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika także, że maszynista widział zbliżający się do przejazdu ciągnik, ostrzegał jego kierowcę sygnałem dźwiękowym, włączył również hamulec alarmowy.

Paweł Palica