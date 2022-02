Traktor wpadł do stawu, kierowca zmarł

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło 18 lutego w podkarpackiej miejscowości Przedbórz. Do zdarzenia doszło przed godz. 11, dyżurny z komendy w Kolbuszowej zadysponował wówczas na miejsce strażaków z OSP Kupno, informując ich, że traktorzysta wpadł z ciągnikiem do stawu i został przez pojazd przygnieciony.

– Niezwłocznie wyjechaliśmy do zdarzenia w obsadzie 6 ratowników. Na miejscu okazało się, że mężczyzna został wyciągnięty z wody bez funkcji życiowych. Razem ze strażakami z JRG Kolbuszowa i ratownikami medycznymi prowadziliśmy resuscytację krążeniowo – oddechową. Po kilkudziesięciu minutach udało się przywrócić funkcje życiowe. Niestety, mimo wysiłku ratowników, mężczyzna zmarł w szpitalu – relacjonują druhowie z Kupna.

Dochodzenie w tej sprawie prowadzi kolbuszowska policja.

Paweł Palica