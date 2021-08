Traktor sam ruszył, kobieta wpadła pod jego koła

Do bardzo groźnego wypadku doszło w 23 sierpnia na terenie jednej z posesji w miejscowości Rybaki (województwo lubuskie). Kobieta została tam przejechana przez ciągnik, który… sam ruszył.

Jak podaje Gazeta Lubuska, jadący traktor powodował zniszczenia na posesji, a gdy jej właścicielka zorientowała się, że pojazd zbliża się do domu oraz zaparkowanego obok budynku samochodu, próbowała dostać się do kabiny ciągnika i wyłączyć silnik. Niestety nie udało jej się to, została natomiast wciągnięta pod koła i traktor po niej przejechał.

Jak poinformowała gazetę mł. ap. Sylwia Betka, zastępca oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, kobieta została przetransportowana do szpitala w Zielonej Górze. Doznała obrażeń miednicy, jej stan jest jednak stabilny stabilny.